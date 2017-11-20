Патриарх Кирилл заявил, что человечество приближается к концу света

Новости России. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что человечество погрязло во грехе и близок конец света.
Как сообщает РИА Новости, Патриарх отметил, что невооруженным взглядом видно, что человечество входит в критический период развития и приближаются «грозные мгновения истории».
По его словам, наступление апокалипсиса зависит от людей. Патриарх призвал всех людей, которые любят родину, объединиться и осознать свою ответственность, которая поможет остановить «сползание в бездну окончания истории».
Патриарх Кирилл отметил, что через кино и театр самым притягательным способом демонстрируют грех.