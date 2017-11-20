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Патриарх Кирилл заявил, что человечество приближается к концу света

20 ноября 2017 14:01
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Новости России. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что человечество погрязло во грехе и близок конец света.

Как сообщает РИА Новости, Патриарх отметил, что невооруженным взглядом видно, что человечество входит в критический период развития и приближаются «грозные мгновения истории».

По его словам, наступление апокалипсиса зависит от людей. Патриарх призвал всех людей, которые любят родину, объединиться и осознать свою ответственность, которая поможет остановить «сползание в бездну окончания истории».

Патриарх Кирилл отметил, что через кино и театр самым притягательным способом демонстрируют грех.

Патриарх Кирилл заявил, что человечество приближается к концу света-1

По словам священнослужителя, некоторое искусство в последнее время заявляет о праве нести людям грех и искушение, которое сбивает с толку.

Представители нынешней интеллигенции, отмечает предстоятель РПЦ, повторяют ошибку прошедших событий, которые довели страну до событий 1917 года.

Патриарх Кирилл добавил, что не нужно раскачивать лодку страстей человеческих, потому что люди постоянно испытывают негатив, который разрушает духовную жизнь.

# общество # Фотофакт # Конец света # Патриарх Кирилл

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