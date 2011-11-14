Соника (Группа Sonika) про конец света: Если мы в это не верим, значит, ничего не произойдет

Группа Sonika. В 2004 году Соника, будущая солистка группы, победила в конкурсе турецкой песни в Стамбуле. В 2009 она решает стать рок-исполнительницей и собирает группу живых музыкантов. Уже первые композиции группы имеют успех на радио и в Интернете. Коллектив проходит отбор на московский рок-фестиваль «Крок-рок». И в сентябре 2011 входит в пятерку финалистов.

Соника, как Вас называть? Начинающая певица? Развивающаяся? Или уже состоявшаяся?

Соника (группа Sonika):

Второй вариант.

Ну и в каком направлении Вы развиваетесь?

Соника (группа Sonika):

Только в лучшем.

Так что же такое «розовый рок»?

Соника (группа Sonika):

Ой, это уже давно прошло. Это было давно и, можно сказать, уже не правда. Сейчас никакого «розового рока» нет. Сейчас только «софт-рок», такой поп-рок. То, что вы сегодня увидели и то, что вы видите, — это и есть та музыка, которую мы играем.

Какие стереотипы в своей жизни Вы хотели сломать?

Соника (группа Sonika):

На самом деле, я ничего сейчас не ломаю. Я просто живу той жизнью, теми событиями, которые меня окружают. И все. То есть что-то получается. А что-то не получается. Просто надо с этим смириться. Испытания приходят — надо их проходить.

Вы часто конфликтуете в группе?

Соника (группа Sonika):

Мы часто конфликтуем в группе, ребят? Кто-то кивает, кто-то нет. Мне кажется, в любом творческом процессе есть люди, которые за что-то и которые против чего-то. У нас это также бывает. Мы не исключение.

Как вы конфликтуете? Вы кричите, скандалите или бьете посуду (лицо)?

Соника (группа Sonika):

На репетиции обычно посуды нет. Мы как-то так… инструментами обходимся. Гитару об пол.

Соника, расскажите о знакомстве с Дени Де Вито.

Соника (группа Sonika):

Я была в 2007 году на итальянском фестивале фильмов, молодежном. Среди гостей был Дени Де Вито, Джиллиан Андерсон еще. Мы с нашей группой белорусской попали на его интервью, пообщались с ним. Он оказался таким очень веселым человеком, таким же, как мы его видим на экранах. Очень живчик такой. Его остановить было невозможно. Он бегал везде. И даже ведущие, которые брали у него интервью, не могли его остановить

Как вы попали на «Звездный ринг»? Долго ждали приглашения?

Соника (группа Sonika):

Я даже не знаю. Просто оно так сложилось и все. Нас пригласили — мы сюда попали.

Для вас это первый такой серьезный телепроект?

Соника (группа Sonika):

Нет. Мы уже и на других телевизионных проектах побывали.

То есть вы не считаете «Звездный ринг» одним из самых крупных проектов в стране?

Соника (группа Sonika):

Почему? Я сказала, что мы на других были. Это не значит, что ваш не крупный. Мне кажется, что это очень хорошая возможность для музыкантов.

А момент состязания?

Соника (группа Sonika):

Присутствует, конечно. Это очень важно, когда есть такая возможность посоревноваться. Нет же цели быть лучше кого-то. Мы здесь просто за творчество, за музыку.

Ваше сотрудничество с Голливудом увенчалось успехом или нет?

Соника (группа Sonika):

Мы просто проводим переговоры. Это все пока в таком режиме проходит.

А подробнее? С кем вы проводите переговоры?

Соника (группа Sonika):

С различными агентами звукозаписывающих студий и тому подобное.

То есть с кино никак не связано? С музыкой?

Соника (группа Sonika):

Просто мы пока начинающая группа, развивающаяся группа.

И сразу в Голливуд?

Соника (группа Sonika):

Мне кажется, что надо поработать.

Даже на Дожинках не выступали, а уже в Голливуд.

Соника (группа Sonika):

Просто надо работать еще, чтобы там оказаться.

Что, по-вашему, смелые музыкальные эксперименты?

Соника (группа Sonika):

Это когда ты не боишься, что тебя не поймут, когда ты делаешь и веришь в то, что ты делаешь.

Как Вы считаете, пророчество про конец света все-таки правда или нет?

Соника (группа Sonika):

Нет. Вы не хотите жить что ли? Я не понимаю.

Я очень.

Соника (группа Sonika):

И мы очень. Если мы в это не верим, значит, ничего не произойдет, я так считаю.

Вы записываете свои альбомы в США. Для белорусских музыкантов это скорее в диковину, чем повседневность. У вас много денег?

Соника (группа Sonika):

Время записей в Чикаго прошло. Мы сейчас зыписываемся в Беларуси, потому что у нас есть замечательные студии. Я не считаю, что запись в Беларуси — это что-то неправильное. Мне очень нравится, что получается, и думаю, что моим ребятам тоже.

Раз вы сегодня здесь, на этой сцене, можно считать, что Америку и Европу вы уже покорили. Теперь вернулись домой, чтобы покорить родную страну?

Соника (группа Sonika):

Мне кажется, что мы ничего толком не покорили. Это просто работа и все. Мы только начинаем что-то делать в развитии нашей группы. Я бы не сказала, что вся Европа у наших ног. Мне кажется, что ничего не бывает сразу. Как я уже говорила, мы только начинаем, и у нас еще все-все-все впереди. Пока мы только покорили Москву в какой-то степени. Хотя чтобы там остаться, что-то там сделать, нужно еще очень постараться.

Вам больше интересна Москва, чем Минск?

Соника (группа Sonika):

Нет. Мы стараемся на два фронта.

А Вы иногда сомневаетесь в своих словах и поступках?

Соника (группа Sonika):

Конечно, мне кажется, что любой человек сомневается. Как всегда бывает, ты сначала скажешь, а потом начинаешь думать: «Блин, что ж я сказала-то!»

Вы можете сформулировать правило шоу-бизнеса?

Соника (группа Sonika):

Мне кажется, что для каждого свое правило. Каждый человек сам себе выбирает путь в шоу-бизнес. Для нас это пока просто «борись».

Есть ли у вас приметы или ритуалы, которых вы придерживаетесь перед выходом на сцену?

Соника (группа Sonika):

Для меня, например, важным является просто немного абстрагироваться от ситуации, что я сейчас выхожу на сцену, потому что у любого артиста есть волнение, неважно, какой он величины. Я стараюсь тихонечко где-то постоять, весь пар из себя выкинуть и выйти спокойно на сцену с хорошим настроением.

Если на вечеринке дать Вам гитару, то что бы Вы могли с ней сделать, что исполнить?

Соника (группа Sonika):

Я знаю только один аккорд Ля минор.

Есть ли из представителей эстрады, зарубежной или отечественной, как пожелаете, певица, чья вокальная техника Вам наиболее симпатична, которой Вы пытаетесь если не подражать, то перенять у нее что-то?

Соника (группа Sonika):

Мне технически очень нравится Кристина Агилера, потому что это вообще просто кладезь, из которой можно брать, брать и брать.

Пару, допустим, вокальных фишек, которые делает она и которые Вы постигли.

Соника (группа Sonika):

Например, я очень люблю «бридж» из ее песни Hurt.