В Томске свадебное агентство продаёт наборы для встречи конца света. Стоимость одного – 240 тыс. бел. руб

Новости России. Учредители свадебного агентства в Томске решили заработать на ... конце света. Компания наладила продажу эксклюзивных наборов для встречи 21 декабря 2012 года.

Как сообщают РИА Новости, в набор стоимостью 890 рублей (около 240 тыс. бел. руб.) входят карточка-напоминалка на тот случай, если владелец спецпакета потеряет память, шпроты, водка, гречка, свечи и спички, блокнот и карандаш для писем в будущее, инструкция с описанием игр, чтобы скоротать время, аптечка, состоящая из активированного угля, бинта и валидола, верёвка и мыло.



Юлиана Щеголева, директор компании:

Из разных источников мы слышим, что 21 декабря наступит конец света. Я подумала, почему же нет наборов для встречи конца света? Мы залезли в интернет и нашли такие наборы только у мексиканцев. А чем мы хуже мексиканцев? Своим набором мы не пропагандируем идею конца света, мы просто хотим, чтобы россияне относились к нему с юмором. И тогда всем нам все равно будет счастье.

На грядущем конце света зарабатывают и латиноамериканцы. На курорте Ча Крик открылся очаг спасения от Апокалипсиса. В туре под названием «День зимнего солнцестояния вместе с майя», можно будет принять участие в ритуалах в одежде известного племени, посмотреть достопримечательности и посетить сувенирные лавки. На огромной каменной стене любой желающий сможет написать свое имя иероглифами. Туристические агентства Мексики и Гватемалы также разработали праздничные туры с не менее заманчивыми названиями «Конец света вместе с майя» и «Мир Майя 2012». Туры включают посещение древних пирамид, городов и музыкального фестиваля в честь конца света, в котором примут участие U2, Элтон Джон и другие знаменитости.



Напомним, конец света 21 декабря 2012 года отменяется! Это подтверждает сенсационная находка ученых. Археолог из Бостонского университета Уильям Сатурно, возглавляющий экспедицию в джунглях Гватемалы, обнаружил самый древний т.н. «календарь» майя: астрономические таблицы майя с информацией об интервалах лунных месяцев. Эти таблицы не содержат никаких упоминаний о 2012 годе, а сам календарь содержит расчеты на тысячелетия далее, чем 2000-ые годы. Таким образом, календарь майя не заканчивался в 2012 году.