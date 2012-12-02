Конец света Marilyn Manson встретит в Минске. На концерт будут пускать только совершеннолетних

Новости Беларуси. На концерт Marilyn Manson в Минске можно будет попасть только лицам, достигшим 18 лет. При входе зрители должны будут предъявить документ, в котором указана дата рождения: паспорт, свидетельство о рождении или водительское удостоверение. Лица младше 18 лет не будут допущены на концерт даже в сопровождении родителей. Такое решение приняла экспертная комиссия при управлении культуры Мингорисполкома.

Как сообщил агентству «Интерфакс-Запад» заместитель начальника управления культуры Мингорисполкома, прибегнуть к помощи экспертов вынудила неоднозначная реакция общественности по поводу выступления артиста в белорусской столице.

Сергей Медведев, заместитель начальника управления культуры Мингорисполкома:

Были неоднозначные мнения по поводу выступления данного исполнителя в Минске. Мы посчитали необходимым обратиться в РЭК (Республиканская экспертная комиссия по предотвращению пропаганды порнографии, насилия и жестокости – ИФ). Именно комиссия высказала пожелание, чтобы концерт состоялся для категории лиц старше 18 лет.

В свою очередь глава Союза писателей Беларуси, руководитель Общественного совета по нравственности Николай Чергинец заявил агентству, что также считает решение о допуске на концерт лиц не моложе 18 лет правильным.

Николай Чергинец, глава Союза писателей Беларуси, руководитель Общественного совета по нравственности:

Это правильно, что ограничили возраст. Нам надо беречь нашу молодежь, у которой еще не окрепла психика, от просмотра таких выступлений. Надо все-таки пожалеть наших детей. Я бы посоветовал нашему горисполкому не пускать на этот концерт и людей старше 75 лет, чтобы и они не впадали в буйство.

Николай Чергинец был категорически против концерта Мэрлина Мэнсона в Минске. О причинах он рассказал в программе «Неделя» на СТВ.



Николай Чергинец, глава Союза писателей Беларуси, руководитель Общественного совета по нравственности:

Вы понимаете, есть определенные рамки. Человек на грани находится: искусство дает что-то людям и есть понятия «нравится – не нравится». Но если это откровенное издевательство над моралью... Учитывая, что на такие концерты ходят, как правило, дети 13-14 (16) лет, которым это нравится, дорогие друзья, нам надо думать. И говорю, как представитель Совета по нравственности, мы будем теперь больше обращать внимания не на таких исполнителей, а на организаторов таких концертов. Пусть они думают, какой пилюлей они хотят поить наших людей.

Напомним, концерт Manson в Минске запланирован на 21 декабря. Концерт состоится во Дворце спорта. В продажу, как сообщается, поступили пять тысяч билетов стоимостью от 350 тысяч до 860 тысяч белорусских рублей (от 40 до 100 долларов).