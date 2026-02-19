Тарифы растут. Протесты против полигона НАТО не утихают. Бизнес задыхается из-за ограничений на границе. В обществе – все более ощутимое напряжение. И именно в этот момент в повестку возвращают привычный образ врага. Как страх превращают в инструмент внутренней консолидации и почему разговор о безопасности все чаще вытесняет обсуждение реальных проблем? Новый выпуск авторской программы Романа Протасевича «Без прикрытия».

Роман Протасевич:

В середине февраля в литовском сегменте YouTube появляется видео. Закадровый голос на литовском языке представляется сотрудником белорусского КГБ и предлагает обсудить «несправедливость» через «безопасный канал». В кадре – эмблема КГБ. Крупно. Чтобы не осталось сомнений, кто «автор». Реакция спецслужб Литвы мгновенная. Громкие заявления, предупреждения о вербовке, синхронные публикации в СМИ.

Роман Протасевич:

Картина выглядит странно. В самом ролике нет ни конкретных задач, ни условий, ни прямых предложений – речь идет лишь о «контакте» и разговоре. Тем не менее Департамент государственной безопасности Литвы трактует это именно как вербовку. Складывается впечатление, что содержание смотрели невнимательно или интерпретировали так, как было нужно. Заявление Вильнюса выглядит убедительно, но чересчур удобно. Все акценты расставлены, роли распределены, напряжение выдержано. Это больше похоже на театрально собранный образ врага, чем на сухое описание реальной практики. Мы разберем, как литовские власти используют тему внешней угрозы для внутренней консолидации и укрепления позиций. И почему эта история больше напоминает удобную информационную конструкцию, нежели убедительный набор фактов.

Роман Протасевич:

Литва боится не танков. Она боится конкуренции. Боится нашего безвизового режима – потому что он показывает литовцам: по соседству жизнь может быть иной. Боится белорусских санаториев, где за те же деньги предлагают лечение, а не политические лозунги. Боится, наконец, наших товаров и услуг, потому что они нередко дешевле и более востребованы . Поэтому, когда Беларусь говорит о диалоге, в Вильнюсе включается тревожная риторика. А когда диалога нет – появляется информационный повод, который удобно выдать за угрозу.

Роман Протасевич:

На 2026 год Литва планирует направить на оборону около 5,5 % своего ВВП – это один из самых высоких показателей в странах НАТО. При этом на модернизацию жилого фонда, по оценкам самих литовских экспертов, требуются десятки миллиардов евро. И все это на фоне резкого роста коммунальных платежей. Но приоритеты, судя по бюджету, иные. Полигоны. Военная техника. И постоянное обслуживание атмосферы тревоги. Давайте по существу. Что именно предлагает «сотрудник КГБ» в том самом ролике? Стать террористом? Взорвать поезд? Получить оружие и уйти в лес? Нет. Он предлагает… поговорить. Обсудить «несправедливость». Написать в «безопасный канал». Все.