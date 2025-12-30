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Злоумышленники создали фейковые ресурсы КГБ Беларуси для сбора личных данных пользователей

30 декабря 2025 17:05
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КГБ Беларуси предупреждает: злоумышленники создали фейковые ресурсы ведомства для сбора личных данных пользователей. Подписчиков активно накручивают за счет ботов в фейковом Telegram-канале «КГБ Беларуси BY», чтобы создать видимость высокого доверия пользователей и привлечь внимание аудитории к странице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Злоумышленники создали фейковые ресурсы КГБ Беларуси для сбора личных данных пользователей-2

Так мошенники пытаются побудить пользователей к обратной связи, распространять рекомендации об использовании якобы «безопасного» программного обеспечения или перехода по «проверенным» ссылкам. В КГБ заявили, что подобные действия могут привести к хищению личных данных или взлому устройства.

Ложные информационные ресурсы в перспективе могут быть задействованы для распространения фейковой или вводящей в заблуждение информации. Отметим, около года назад злоумышленники уже обкатывали схему с поддельным веб-ресурсом КГБ Беларуси. В августе 2024-го были созданы фейковые сайт и Telegram-канал. В КГБ обращают внимание, что официальный сайт ведомства сейчас находится в разработке. А вот Telegram-канал и бот обратной связи действуют.

# Интернет-мошенничество # КГБ Беларуси

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