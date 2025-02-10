Эмир Катара поздравил Лукашенко с победой на выборах

В адрес Александра Лукашенко продолжают поступать поздравления в связи с победой на выборах Президента. Послание поступило от Эмира Государства Катар шейха Тамима бен Хамада аль-Тани, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В адрес Александра Лукашенко продолжают поступать поздравления в связи с победой на выборах Президента. Послание поступило от Эмира Государства Катар шейха Тамима бен Хамада аль-Тани, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он пожелал главе белорусского государства благополучия и успеха, а нашей стране – дальнейшего процветания и развития. Кроме того, Эмир выразил надежду, что в предстоящие годы наши государства продолжат укреплять дружественные отношения. Поздравления Александру Лукашенко также поступили от заместителя Эмира и премьер-министра – министра иностранных дел Катара.