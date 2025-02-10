Эмир Катара поздравил Лукашенко с победой на выборах

Килинкаров о USAID: сейчас начнет вскрываться информация, что европейские политики ездили в Украину за деньги американцев

«Потому что я убежден в том, что вот этот вот политический туризм, он оплачивался, в том числе оплачивался, конечно же, американцами через USAID».