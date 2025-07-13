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Новости по тегу #Иван Шейко

Лукашенко поручил интенсифицировать козоводство! Рассказываем о перспективах отрасли
13 июля 2025 17:38

Лукашенко поручил интенсифицировать козоводство! Рассказываем о перспективах отрасли

К 2030-му в стране появится белорусская красная порода коров. В чём особенность – рассказали в НАН
07 июля 2025 17:16

К 2030-му в стране появится белорусская красная порода коров. В чём особенность – рассказали в НАН

Одна бурёнка за день даёт около 30 литров молока. В Беларуси вывели новую породу коров белголштин
14 марта 2021 20:43

Одна бурёнка за день даёт около 30 литров молока. В Беларуси вывели новую породу коров белголштин

Иван Шейко, первый заместитель генерального директора по научной работе РУП «НПЦ НАН Беларуси по животноводству» на СТВ
26 февраля 2016 07:53

Иван Шейко, первый заместитель генерального директора по научной работе РУП «НПЦ НАН Беларуси по животноводству» на СТВ

Белорусско-российский проект по выращиванию трансгенных коз: как работает одна из самых раскрученных союзных программ
14 декабря 2014 17:30

Белорусско-российский проект по выращиванию трансгенных коз: как работает одна из самых раскрученных союзных программ

Свинина в Беларуси: секреты передовиков и какой он – белорусский поросенок завтрашнего дня?
28 сентября 2014 17:37

Свинина в Беларуси: секреты передовиков и какой он – белорусский поросенок завтрашнего дня?