Новости по тегу #Иван Шейко

«Спрос растет, в том числе в России. Почему не интенсифицировать этот процесс? Тут хорошее дело, перспективное, спрос есть».
Крепкая, молоко более качественное, чем у голштинов. Есть такая отличительная особенность молока по бета-казеину. Это молоко пригодное для деток новорожденных, для пожилого возраста, оно хорошо усваивается. У голштинов 30 % таких коровок с А2А2. А в этой до 70 %.
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