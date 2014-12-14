Белорусско-российский проект по выращиванию трансгенных коз: как работает одна из самых раскрученных союзных программ

Новости Беларуси. На неделе исполнилось 15 лет Союзному государству Беларуси и России. Дата подписания договора – 8 декабря 1999 года – вошла в историю отношений двух стран. С тех пор интеграция зашла гораздо дальше. Но именно на союзных рельсах начинали путь целый ряд важных межгосударственных программ. В том числе и белорусско-российский проект по выращиванию трансгенных коз.

Вот он – козел № 1. В смысле, самый первый трансгенный – мировой научной сенсацией стал 7 лет назад. Наталья Леонидовна его еще козленочком помнит. День его рождения, безо всяких шуток, стал праздником для ученых.

Появление на свет животного с человеческим белком в ДНК значило то, что успешно завершен первый этап союзной программы «Белространсген». Назвали малыша Лак – в честь целебного лактоферрина, который тогда еще только планировали выделять из молока трансгенных коз. Сейчас же у Лака полжизни позади. Мужчина в полном расцвете козлиных сил.

Наталья Заремба, научный сотрудник лаборатории воспроизводства и генной инженерии сельскохозяйственных животных научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по животноводству:

Насколько я могу судить, чувствует он себя неплохо, продолжает работать как козел-производитель.

Счастливый отец и уже прапрадедушка полутора сотен рогатых детишек. Почти все трансгенное поголовье – его работа.

Трансген, кстати, не всем передается. ДНК потомства на это сразу проверяют: кто участвует в селекционном процессе, а кто живет обычной жизнью.

Вот здесь решается козлиная судьба: в результате анализа появляются полосочки. Прямо как у людей в другом жизнеопределяющем тесте. Только тут штришков не два – одного достаточно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Виктория Кузнецова, научный сотрудник лаборатории воспроизводства и генной инженерии сельскохозяйственных животных научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по животноводству:

В данном случае козленок № 2 является трансгенным. Мы видим полоску светящуюся. Козленок № 10 не является трансгенным – полоски нет. Практика показывает, что процент передачи трансгенов в поколениях составляет 42-45%.

Уже у четырех поколений животных этот показатель не меняется, то есть ген не теряется. А вот лактоферрина в молоке все больше – белка драгоценного, во всех смыслах. У него феноменальные свойства: противостоит бактериям, вирусам, грибкам, замедляет рост опухолей. И невероятная цена. Каждый грамм не то, что на вес золота, а в 5 тысяч раз его дороже. В литре наших коз его сейчас в среднем 6,5 граммов.

Виктория Кузнецова, научный сотрудник лаборатории воспроизводства и генной инженерии сельскохозяйственных животных научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по животноводству:

По сравнению с результатами, полученными нашими голландскими и китайскими коллегами на коровах, это показатель выше на порядок. Там были получены результаты полграмма-грамм на литр молока.

В мире добыть эту ценную субстанцию пытаются еще из трансгенного риса и даже из грибов. Не особо успешно.

С козами все проще: чем больше стадо, тем больше молока и лактоферрина, тем он дешевле, что позволяет создавать доступные лекарства. Собственно, все это – цель третьего этапа союзной программы.

Но он пока не может начаться, потому что не утверждена его концепция. Между самими учеными разногласий нет.

Иван Шейко, заместитель генерального директора научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по животноводству:

Мы 10 с лишним лет занимаемся лактоферрином. Нам надо вести до логического конца. На уходящую загруженную телегу грузить что-то еще грузить другое, наверное, нецелесообразно.

Прийти к компромиссу ученые и врачи попытаются на следующей неделе – назначена встреча в Академии наук. Нужно решить вопрос и с финансированием – второй этап закончен, третий не начат, а весной уже пятое поколение коз появится, их нужно кормить, молоко – перерабатывать.

Речь о десятках миллионов российских рублей. Деньги надеются получить из бюджета Союзного государства. И как можно скорее продолжить совместную работу.

Александр Будевич, заведующий лабораторией воспроизводства и генной инженерии сельскохозяйственных животных научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по животноводству:

Мы можем делать совместными усилиями серьезные вещи. И на уровне Союзного государства, и для людей. И продвигать наши страны вперед в этих технологиях. Поэтому считаю, что дальнейшая работа в плане создания новой индустрии – фарминдустрии с использованием трансгенеза (нового сегмента фармрынка) – должно осуществляться совместно с российской стороной.

Наступающий год в центре встречают с особой надеждой, ведь покровителем его будет Коза, как и в 2003 году, когда стартовала вся программа. За этот цикл – 12 лет – много молока утекло. В тех же «молочных войнах», которые уже тоже происходят с какой-то цикличностью.

Коз они, впрочем, не касаются. Да и у них самих все как у людей: то бодаются, то мирно соседствуют. Будто бы и к празднику наряжаются: яркие, как елочные игрушки.

Наталья Заремба, научный сотрудник лаборатории воспроизводства и генной инженерии сельскохозяйственных животных научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по животноводству:

Краска – это просто рабочие моменты. Мы работаем с козами. Взяли эту козу, что-то с ней сделали. Для того, чтобы не спутать ее со следующей, ее красят, поэтому они у нас такие разноцветные. И Новый год приближается тоже – украшаем.

Сначала всем давали имена, но фантазия быстро исчерпалась. Сейчас самая запоминающаяся и общительная, говорят сотрудники, коза № 22. Именно у нее мы решили узнать, что она думает о своем и о нашем будущем. На какой козе к этому символу года подъезжать недолго размышляли. Даже рогатым дамам по вкусу придется букет.

Мы решили, что полотенчико у нас будет символизировать дом и уют. То есть если коза выберет полотенце, значит всех нас ждет добро в доме и поддержка семьи. Варежка – рука символизирует рукопожатие, дружбу и общение. Если коза выберет варежку, значит мы в 2015 году будем очень много общаться и всех нас ждет успех именно в каких-то коллективных делах. А если коза выберет кубики, то нас просто ждет удача во всем. Конечно, будем надеяться, что привлечет ее внимание именно это.

Сначала коза выбрала все-таки дом, семью, уют. Уже потом – общение и дружбу. И удача нам все-таки тоже будет сопутствовать.