Прямой эфир
  • Главная страница
  • Новости
  • Культура
  • «Диктор объявил о смерти Гагарина, и тут началось!» Скульптор Иван Миско рассказал, как космос привёл его в профессию, и показал мастерскую

«Диктор объявил о смерти Гагарина, и тут началось!» Скульптор Иван Миско рассказал, как космос привёл его в профессию, и показал мастерскую

12 ноября 2020 13:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Когда Иван Миско заходит в свою мастерскую, он всегда говорит: «Здравствуйте! Молчат…» Рабочий день звездного мастера начинается в семь часов, и такой распорядок семь дней в неделю, без выходных, рассказали в программе «Минск и минчане». Известный скульптор признается, что раннее утро – лучшее время для творчества. А проснуться и взбодриться помогает ароматный напиток.

«Диктор объявил о смерти Гагарина, и тут началось!» Скульптор Иван Миско рассказал, как космос привёл его в профессию, и показал мастерскую -1

Иван Миско, скульптор, народный художник Беларуси:
Такая привычка уже стала традицией. В семь утра я уже выхожу из дому, и первое, что я думаю по дороге: сейчас попью чаек. Хочу пить чай, но почему-то рука тянется к кофе. Я всегда завариваю кофе со сливками, с медом, хорошенько попью. Стал какой-то любитель кофе. Раньше я не понимал вкусового качества, что такое кофе, а сейчас просто не могу без него.

«Диктор объявил о смерти Гагарина, и тут началось!» Скульптор Иван Миско рассказал, как космос привёл его в профессию, и показал мастерскую -4

Хорошим дополнением становится бездрожжевой хлеб ручной работы, выпеченный по старинному рецепту на кленовых листьях. Яблоки, сухари, сало – рацион мастера незатейливый, но дает энергию на весь день. Ближе к обеду в музей-мастерскую начинают подтягиваться посетители и старые знакомые. Гостям Иван Якимович всегда рад.

«Диктор объявил о смерти Гагарина, и тут началось!» Скульптор Иван Миско рассказал, как космос привёл его в профессию, и показал мастерскую -7

Иван Миско:
Если ты сидишь изолированно и смотришь на потолок, как там штукатурка отвалилась и что она нарисовала, это все не то. Надо практически быть в гуще событий, и тогда что-то появится. Информация для новой работы собирается на протяжении многих-многих лет. Поэтому, когда это произойдет, никто не знает.

«Диктор объявил о смерти Гагарина, и тут началось!» Скульптор Иван Миско рассказал, как космос привёл его в профессию, и показал мастерскую -10

Идеи должны воплощаться в бронзу, гранит и украшать белорусские улицы и скверы, считает легендарный скульптор и советует обратить внимание на будущих выпускников Академии искусств. К слову, главными темами работ студента Белорусского театрально-художественного института Ивана Миско когда-то были партизаны и, конечно же, любовь.

«Диктор объявил о смерти Гагарина, и тут началось!» Скульптор Иван Миско рассказал, как космос привёл его в профессию, и показал мастерскую -13

Иван Миско:
Моя молодость, моя юность как раз была опаленная войной. Кроме оружия и страшных событий, я ничего не видел. Это сегодня им можно позавидовать: огромное количество студий, иди учись, куда угодно поступай, выбирай свободно профессию. А тогда, в мои годы, ничего не было. Просто мои родители, отец и мать, мне не мешали в выборе моей профессии. Я им за это благодарен. Поэтому, когда бывают встречи со школьниками, я говорю родителям: не мешайте детям в выборе профессии.

«Диктор объявил о смерти Гагарина, и тут началось!» Скульптор Иван Миско рассказал, как космос привёл его в профессию, и показал мастерскую -16

Среди родственников будущего скульптора не было никого, кто любил бы изобразительное искусство. Родился наш герой на хуторе. Лес, рыбалка и грибы – вот и все доступные развлечения в детстве мастера.

«Диктор объявил о смерти Гагарина, и тут началось!» Скульптор Иван Миско рассказал, как космос привёл его в профессию, и показал мастерскую -19

Иван Миско:
Дом недалеко от железной дороги, метров 300. И когда я слышал, что где-то идет поезд, то бежал к железной дороге. А чего бежал? Чтобы, открыв рот, наглотаться этого дыма. Я не понимал, что такое кислород. Мне казалось, что это и есть паровозный дым.

Как когда-то дым от паровоза, в юном возрасте будущего скульптора увлек космос.

«Диктор объявил о смерти Гагарина, и тут началось!» Скульптор Иван Миско рассказал, как космос привёл его в профессию, и показал мастерскую -22

Иван Миско:
Это настолько захватило меня, увлекло. А потом первые поездки в Звездный городок, знакомство с семьей Юрия Алексеевича Гагарина, с его матерью – она была больше 20 раз в этой мастерской. Я ее лепил, рисовал, потом к ней приезжал много раз. Первая программа «Интеркосмос» – полеты иностранных космонавтов, подготовка в Звездном городке.

«Диктор объявил о смерти Гагарина, и тут началось!» Скульптор Иван Миско рассказал, как космос привёл его в профессию, и показал мастерскую -25

Как я просил Петра Ильича Климука. Говорю, Петр Ильич, попроси, чтобы они меня потренировали, покатали на центрифугах, я не понимал этого ничего. Петр Ильич сказал: «Ну, вот этого интеллигента покатайте».

Состояние невесомости Иван Якимович запомнил на всю жизнь. От небольшой тренировки он потерял координацию на несколько дней.

«Диктор объявил о смерти Гагарина, и тут началось!» Скульптор Иван Миско рассказал, как космос привёл его в профессию, и показал мастерскую -28

Иван Миско:
Первое, что ты чувствуешь – если на руке появилась влага и на седьмом шейном позвонке значит, вестибулярный аппарат у тебя никуда не годится.

«Если на Земле хоть немного шалят нервы, то в космосе это взрывчатка», – однажды сказал по секрету Петр Климук. Поэтому наш герой продолжил заниматься тем, что любил и умел, – творчеством.

«Диктор объявил о смерти Гагарина, и тут началось!» Скульптор Иван Миско рассказал, как космос привёл его в профессию, и показал мастерскую -31

Иван Миско:
Когда состоялся первый полет Гагарина, мы все обалдели. Это расширенные рамки, выход в открытый космос, выход в полет, за пределы. Я просто балдел от всего. А потом – неожиданно трагическая весть. Я пришел домой, и диктор радио объявил: «Сегодня трагически оборвалась жизнь первого космонавта планеты Земля Юрия Алексеевича Гагарина». И вот тут началось.

«Диктор объявил о смерти Гагарина, и тут началось!» Скульптор Иван Миско рассказал, как космос привёл его в профессию, и показал мастерскую -34

Я утром пришел в мастерскую – а я тогда работал в художественном музее – и под звуки траурной музыки начал лепить скульптурный портрет. Потом приезд Анны Тимофеевны Гагариной в мастерскую. Настолько это все увлекло.

«Диктор объявил о смерти Гагарина, и тут началось!» Скульптор Иван Миско рассказал, как космос привёл его в профессию, и показал мастерскую -37

Космонавты часто рассказывали о том, что стоит один раз покинуть пределы атмосферы, как в космос будет тянуть всегда. Так и художника затянула бесконечность Вселенной.

Иван Миско:
Первое посещение Звездного городка. Я никогда не думал... Как туда можно попасть? Закрыто все, изолировано. И вдруг мне так в жизни повезло: приоткрылась эта дверь, ступенька – и я полетел в космос! И оттуда вернуться уже невозможно.

С тех пор его любимые модели – исследователи звездного пространства.

«Диктор объявил о смерти Гагарина, и тут началось!» Скульптор Иван Миско рассказал, как космос привёл его в профессию, и показал мастерскую -40

Иван Миско:
Кубинский космонавт Томайо Мендес, польский Мирослав Ярмошевский, венгерский, румынский Дмитрий Прунарио. Несколько лет назад был конгресс в Беларуси, он позвонил с Румынии: «Я лечу на конгресс, но первое, куда я хочу, – быстрее к тебе в мастерскую».

Покорители космоса, стоит заметить, люди сильные, но и у них есть много примет здесь, на Земле. Мастер рассказал о французском враче, политике, космонавте и его старой доброй знакомой Клоди Эньере.

«Диктор объявил о смерти Гагарина, и тут началось!» Скульптор Иван Миско рассказал, как космос привёл его в профессию, и показал мастерскую -43

Иван Миско:
Я прямо в Звездном городке лепил из пластилина. Перед полетом. Хотя это не всегда разрешалось, потому что у каждого был секрет. Ведь даже автограф от космонавта, который не полетел, он тебе не даст. У них суеверие есть только после полета. Это космонавт, который сейчас летает, он приезжал ко мне сюда.

А как его зовут, если не секрет?

Не расскажу. Когда полет завершится, тогда раскроюсь.

«Диктор объявил о смерти Гагарина, и тут началось!» Скульптор Иван Миско рассказал, как космос привёл его в профессию, и показал мастерскую -46

Звездные автографы в пластилине и бронзе, и фломастерами на дверях.

Пытался посчитать – невозможно. Одни выгорают, другие появляются. Вот автограф Финберга, художник Йерос, Новикова, Елена Белова, Арцебарский, космонавт Леонов.

«Диктор объявил о смерти Гагарина, и тут началось!» Скульптор Иван Миско рассказал, как космос привёл его в профессию, и показал мастерскую -49

Звездную дверь даже готовы были купить за огромные деньги, но Иван Миско ни на какую сумму не согласен и говорит, что это для потомков. Есть в мастерской еще одна расписанная поверхность, но уже зеркальная.

Иван Миско:
Первые автографы оставили Петр Климук, Береговой, Анна Тимофеевна Гагарина, а потом пошло-пошло. Поэтому я никому не разрешаю снимать пыль с этого зеркала.

«Диктор объявил о смерти Гагарина, и тут началось!» Скульптор Иван Миско рассказал, как космос привёл его в профессию, и показал мастерскую -52

Память о старых добрых временах хранит и целая коллекция уникальных фотографий, сделанных руками Ивана Якимовича. Кепку, висящую на стене, носил сам Олег Новицкий.

«Диктор объявил о смерти Гагарина, и тут началось!» Скульптор Иван Миско рассказал, как космос привёл его в профессию, и показал мастерскую -55

Вместе с космонавтами частыми гостями здесь были Александр Медведь и Игорь Лученок. Есть в необычном музее и напоминания о других знаменитостях.

«Диктор объявил о смерти Гагарина, и тут началось!» Скульптор Иван Миско рассказал, как космос привёл его в профессию, и показал мастерскую -58

Иван Миско:
Надя Леже, французская художница. Когда она впервые приехала в Минск, я ее сопровождал. Какая у меня была роль? Шубу носил. Я тогда взял пластилин и вылепил набросок. А сейчас я мечтаю на ее родине поставить памятник.

Это Анна Тимофеевна Гагарина. А здесь я сделал набросок вирусу. Как вирус схватил весь земной шар.

«Диктор объявил о смерти Гагарина, и тут началось!» Скульптор Иван Миско рассказал, как космос привёл его в профессию, и показал мастерскую -61

Теперь главное – чтобы ничто не испортило юбилей автора, который он должен отметить в следующем году.

Иван Миско:
У меня вот-вот стучится в дверь хорошая дата, будет 90 лет, это крупное событие в моей жизни. И я хочу сделать свою персональную выставку. Поэтому я к этой дате готовлюсь.

«Диктор объявил о смерти Гагарина, и тут началось!» Скульптор Иван Миско рассказал, как космос привёл его в профессию, и показал мастерскую -64

Вот такой он – звездный мечтатель и покоритель космоса, наш земляк Иван Миско, которому удалось стать чуть ближе к тайнам мироздания.

Вот это моя кухня. Я живу этим и стремлюсь сюда быстрее прийти и неохотно ухожу отсюда домой.

# Знаменитости # Культура # Иван Миско # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Необычный крой и народные орнаменты. В Быхове создают коллекцию брендовой региональной одежды
11 ноября 2020 20:43

Необычный крой и народные орнаменты. В Быхове создают коллекцию брендовой региональной одежды

«Очередь растянулась до Немиги». Почему открытие ГУМа стало переломным моментом в истории советской торговли?
06 ноября 2020 18:03

«Очередь растянулась до Немиги». Почему открытие ГУМа стало переломным моментом в истории советской торговли?

Минский кинофестиваль «Лістапад» отменён
05 ноября 2020 17:52

Минский кинофестиваль «Лістапад» отменён