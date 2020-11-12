«Диктор объявил о смерти Гагарина, и тут началось!» Скульптор Иван Миско рассказал, как космос привёл его в профессию, и показал мастерскую

Новости Беларуси. Когда Иван Миско заходит в свою мастерскую, он всегда говорит: «Здравствуйте! Молчат…» Рабочий день звездного мастера начинается в семь часов, и такой распорядок – семь дней в неделю, без выходных, рассказали в программе «Минск и минчане». Известный скульптор признается, что раннее утро – лучшее время для творчества. А проснуться и взбодриться помогает ароматный напиток.

Иван Миско, скульптор, народный художник Беларуси:

Такая привычка уже стала традицией. В семь утра я уже выхожу из дому, и первое, что я думаю по дороге: сейчас попью чаек. Хочу пить чай, но почему-то рука тянется к кофе. Я всегда завариваю кофе со сливками, с медом, хорошенько попью. Стал какой-то любитель кофе. Раньше я не понимал вкусового качества, что такое кофе, а сейчас просто не могу без него.

Хорошим дополнением становится бездрожжевой хлеб ручной работы, выпеченный по старинному рецепту на кленовых листьях. Яблоки, сухари, сало – рацион мастера незатейливый, но дает энергию на весь день. Ближе к обеду в музей-мастерскую начинают подтягиваться посетители и старые знакомые. Гостям Иван Якимович всегда рад.

Иван Миско:

Если ты сидишь изолированно и смотришь на потолок, как там штукатурка отвалилась и что она нарисовала, это все не то. Надо практически быть в гуще событий, и тогда что-то появится. Информация для новой работы собирается на протяжении многих-многих лет. Поэтому, когда это произойдет, никто не знает.

Идеи должны воплощаться в бронзу, гранит и украшать белорусские улицы и скверы, считает легендарный скульптор и советует обратить внимание на будущих выпускников Академии искусств. К слову, главными темами работ студента Белорусского театрально-художественного института Ивана Миско когда-то были партизаны и, конечно же, любовь.

Иван Миско:

Моя молодость, моя юность как раз была опаленная войной. Кроме оружия и страшных событий, я ничего не видел. Это сегодня им можно позавидовать: огромное количество студий, иди учись, куда угодно поступай, выбирай свободно профессию. А тогда, в мои годы, ничего не было. Просто мои родители, отец и мать, мне не мешали в выборе моей профессии. Я им за это благодарен. Поэтому, когда бывают встречи со школьниками, я говорю родителям: не мешайте детям в выборе профессии.

Среди родственников будущего скульптора не было никого, кто любил бы изобразительное искусство. Родился наш герой на хуторе. Лес, рыбалка и грибы – вот и все доступные развлечения в детстве мастера.

Иван Миско:

Дом недалеко от железной дороги, метров 300. И когда я слышал, что где-то идет поезд, то бежал к железной дороге. А чего бежал? Чтобы, открыв рот, наглотаться этого дыма. Я не понимал, что такое кислород. Мне казалось, что это и есть паровозный дым. Как когда-то дым от паровоза, в юном возрасте будущего скульптора увлек космос.

Иван Миско:

Это настолько захватило меня, увлекло. А потом первые поездки в Звездный городок, знакомство с семьей Юрия Алексеевича Гагарина, с его матерью – она была больше 20 раз в этой мастерской. Я ее лепил, рисовал, потом к ней приезжал много раз. Первая программа «Интеркосмос» – полеты иностранных космонавтов, подготовка в Звездном городке.

Как я просил Петра Ильича Климука. Говорю, Петр Ильич, попроси, чтобы они меня потренировали, покатали на центрифугах, я не понимал этого ничего. Петр Ильич сказал: «Ну, вот этого интеллигента покатайте». Состояние невесомости Иван Якимович запомнил на всю жизнь. От небольшой тренировки он потерял координацию на несколько дней.

Иван Миско:

Первое, что ты чувствуешь – если на руке появилась влага и на седьмом шейном позвонке – значит, вестибулярный аппарат у тебя никуда не годится. «Если на Земле хоть немного шалят нервы, то в космосе это взрывчатка», – однажды сказал по секрету Петр Климук. Поэтому наш герой продолжил заниматься тем, что любил и умел, – творчеством.

Иван Миско:

Когда состоялся первый полет Гагарина, мы все обалдели. Это расширенные рамки, выход в открытый космос, выход в полет, за пределы. Я просто балдел от всего. А потом – неожиданно – трагическая весть. Я пришел домой, и диктор радио объявил: «Сегодня трагически оборвалась жизнь первого космонавта планеты Земля Юрия Алексеевича Гагарина». И вот тут началось.

Я утром пришел в мастерскую – а я тогда работал в художественном музее – и под звуки траурной музыки начал лепить скульптурный портрет. Потом – приезд Анны Тимофеевны Гагариной в мастерскую. Настолько это все увлекло.

Космонавты часто рассказывали о том, что стоит один раз покинуть пределы атмосферы, как в космос будет тянуть всегда. Так и художника затянула бесконечность Вселенной. Иван Миско:

Первое посещение Звездного городка. Я никогда не думал... Как туда можно попасть? Закрыто все, изолировано. И вдруг мне так в жизни повезло: приоткрылась эта дверь, ступенька – и я полетел в космос! И оттуда вернуться уже невозможно. С тех пор его любимые модели – исследователи звездного пространства.

Иван Миско:

Кубинский космонавт Томайо Мендес, польский Мирослав Ярмошевский, венгерский, румынский Дмитрий Прунарио. Несколько лет назад был конгресс в Беларуси, он позвонил с Румынии: «Я лечу на конгресс, но первое, куда я хочу, – быстрее к тебе в мастерскую». Покорители космоса, стоит заметить, – люди сильные, но и у них есть много примет здесь, на Земле. Мастер рассказал о французском враче, политике, космонавте и его старой доброй знакомой Клоди Эньере.

Иван Миско:

Я прямо в Звездном городке лепил из пластилина. Перед полетом. Хотя это не всегда разрешалось, потому что у каждого был секрет. Ведь даже автограф от космонавта, который не полетел, он тебе не даст. У них суеверие есть – только после полета. Это космонавт, который сейчас летает, он приезжал ко мне сюда. – А как его зовут, если не секрет? – Не расскажу. Когда полет завершится, тогда раскроюсь.

Звездные автографы в пластилине и бронзе, и фломастерами на дверях. Пытался посчитать – невозможно. Одни выгорают, другие появляются. Вот автограф Финберга, художник Йерос, Новикова, Елена Белова, Арцебарский, космонавт Леонов.

Звездную дверь даже готовы были купить за огромные деньги, но Иван Миско ни на какую сумму не согласен и говорит, что это для потомков. Есть в мастерской еще одна расписанная поверхность, но уже зеркальная. Иван Миско:

Первые автографы оставили Петр Климук, Береговой, Анна Тимофеевна Гагарина, а потом пошло-пошло. Поэтому я никому не разрешаю снимать пыль с этого зеркала.

Память о старых добрых временах хранит и целая коллекция уникальных фотографий, сделанных руками Ивана Якимовича. Кепку, висящую на стене, носил сам Олег Новицкий.

Вместе с космонавтами частыми гостями здесь были Александр Медведь и Игорь Лученок. Есть в необычном музее и напоминания о других знаменитостях.

Иван Миско:

Надя Леже, французская художница. Когда она впервые приехала в Минск, я ее сопровождал. Какая у меня была роль? Шубу носил. Я тогда взял пластилин и вылепил набросок. А сейчас я мечтаю на ее родине поставить памятник. Это Анна Тимофеевна Гагарина. А здесь я сделал набросок вирусу. Как вирус схватил весь земной шар.

Теперь главное – чтобы ничто не испортило юбилей автора, который он должен отметить в следующем году. Иван Миско:

У меня вот-вот стучится в дверь хорошая дата, будет 90 лет, это крупное событие в моей жизни. И я хочу сделать свою персональную выставку. Поэтому я к этой дате готовлюсь.