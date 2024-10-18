Разработку программ Союзного государства в сфере АПК рассмотрели на заседании Парламентского собрания

Вопросы продовольственной безопасности и разработку совместных программ в сфере агропромышленного комплекса рассмотрели 18 октября на заседании комиссии парламентского собрания Союзного государства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основная доля экспорта белорусской сельхозпродукции приходится именно на рынок России. Оттуда она распространяется в другие дружественные страны. Однако логистика и торговля – лишь часть большой совместной работы по развитию АПК. Сейчас наши страны сконцентрированы на реализации совместных проектов. Среди программ, которые находятся на стадии разработки, – создание технологий и оборудования для механизации процессов в садоводстве и животноводстве. Это позволит в разы снизить затраты на производство и получать больше качественной продукции.

Иван Маркевич, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Автоматизация должна быть тем самым, если взять статистику и экономические цифры, до 70 % сегодня производства яблок – ручной труд. А это определенные затраты. Если мы пойдем на эти шаги, я считаю, до процентов 45 мы снимем затраты.

Антон Гетта, депутат Государственной думы Федерального собрания России:

Что у России, что у Беларуси все в порядке с продовольственной безопасностью у обеих стран, совместная безопасность будет еще выше на зависть всем врагам, которые санкционным давлением пытаются нас убедить, что без них, без их рынка, технологий мы жить не сможем.