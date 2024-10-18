Разработку программ Союзного государства в сфере АПК рассмотрели на заседании Парламентского собрания

Вопросы продовольственной безопасности и разработку совместных программ в сфере агропромышленного комплекса рассмотрели 18 октября на заседании комиссии парламентского собрания Союзного государства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вопросы продовольственной безопасности и разработку совместных программ в сфере агропромышленного комплекса рассмотрели 18 октября на заседании комиссии парламентского собрания Союзного государства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Основная доля экспорта белорусской сельхозпродукции приходится именно на рынок России. Оттуда она распространяется в другие дружественные страны. Однако логистика и торговля – лишь часть большой совместной работы по развитию АПК. Сейчас наши страны сконцентрированы на реализации совместных проектов. Среди программ, которые находятся на стадии разработки, – создание технологий и оборудования для механизации процессов в садоводстве и животноводстве. Это позволит в разы снизить затраты на производство и получать больше качественной продукции.
Иван Маркевич, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Автоматизация должна быть тем самым, если взять статистику и экономические цифры, до 70 % сегодня производства яблок – ручной труд. А это определенные затраты. Если мы пойдем на эти шаги, я считаю, до процентов 45 мы снимем затраты.
Антон Гетта, депутат Государственной думы Федерального собрания России:
Что у России, что у Беларуси все в порядке с продовольственной безопасностью у обеих стран, совместная безопасность будет еще выше на зависть всем врагам, которые санкционным давлением пытаются нас убедить, что без них, без их рынка, технологий мы жить не сможем.
Партнеры намерены работать над производством автоматизированных машин и оборудования для молочного животноводства, созданием селекционного центра, где будут выводить новые породы кур. На заседании поднимали также вопросы гармонизации законодательства двух государств в сфере АПК. Сегодня в агросфере есть определенные ограничения. Актуальная задача – проанализировать и снять все барьеры, чтобы придать новый импульс сотрудничеству.