Белорусы возложили цветы к мемориалу в честь освобождения Молодечно
Новости Беларуси. Памятные мероприятия в рамках республиканской акции прошли и в Молодечно. Дань уважения отдали тем, кто так и не вернулся с поля боя. К мемориальному комплексу в честь освободителей города легли цветы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Два бетонных обелиска, соединенных вверху пятиконечной звездой и лентой, сегодня символизируют содружество войск, которые в 1944-м в результате жестоких боев освободили город от немецко-фашистских оккупантов. Пока пламя Вечного огня здесь будет гореть, не угаснет и память о великом подвиге нашего народа.
Софья Ермакова, ученица гимназии-колледжа искусств Молодечно:
Наши деды и прадеды отдавали свои жизни ради нас, ради того, чтобы мы просыпались по утрам, чтобы мы ходили в школу, поступали, выходили замуж, жили. Ради мирного неба над головой.
Даниил Москалевич, ученик гимназии-колледжа искусств Молодечно:
Люди сражались за наш мир. Они хотели, чтобы мы пошли учиться в школу, в университет, работать, все делать для нашей страны.
Иван Маркевич, заместитель председателя Миноблисполкома:
Мы всегда должны низко кланяться и быть благодарными и признательными этим людям, ведь память – это дорогого стоит. Когда мы помним, мы ценим настоящую жизнь. И особенно это созвучно в это сложное время, которое сегодня, и с чем мы столкнулись.
В канун Дня Победы проект «Беларусь помнит» объединил уже сотни белорусов во всех уголках страны.