Белорусы возложили цветы к мемориалу в честь освобождения Молодечно

Новости Беларуси. Памятные мероприятия в рамках республиканской акции прошли и в Молодечно. Дань уважения отдали тем, кто так и не вернулся с поля боя. К мемориальному комплексу в честь освободителей города легли цветы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Два бетонных обелиска, соединенных вверху пятиконечной звездой и лентой, сегодня символизируют содружество войск, которые в 1944-м в результате жестоких боев освободили город от немецко-фашистских оккупантов. Пока пламя Вечного огня здесь будет гореть, не угаснет и память о великом подвиге нашего народа.

Софья Е рмакова, ученица гимназии-колледжа искусств М олодечно: Наши деды и прадеды отдавали свои жизни ради нас, ради того, чтобы мы просыпались по утрам, чтобы мы ходили в школу, поступали, выходили замуж, жили. Ради мирного неба над головой.

Даниил М оскалевич, ученик гимназии-колледжа искусств М олодечно: Люди сражались за наш мир. Они хотели, чтобы мы пошли учиться в школу, в университет, работать, все делать для нашей страны.

Иван Маркевич, заместитель председателя Миноблисполкома:

Мы всегда должны низко кланяться и быть благодарными и признательными этим людям, ведь память – это дорогого стоит. Когда мы помним, мы ценим настоящую жизнь. И особенно это созвучно в это сложное время, которое сегодня, и с чем мы столкнулись.

В канун Дня Победы проект «Беларусь помнит» объединил уже сотни белорусов во всех уголках страны.