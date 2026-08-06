Проект «Пульс страны: факты, тренды, смыслы» собрал масштабную диалоговую площадку в Бресте

Проект «Пульс страны: факты, тренды, смыслы» продолжает объединять жителей регионов. Сегодня, 6 августа, прямой и открытый разговор прошел в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь нет закрытых или неудобных вопросов. А ответы – предельно честные. Такой формат позволяет узнать реальную ситуацию на местах и обсудить те темы, которые волнуют жителей. В Бресте поделиться своим мнением пришли около 500 человек: люди разных профессий и возрастов. То, чем живет страна, брестчане обсудили с медиаэкспертом Иваном Эйсмонтом. Людей интересовали вопросы не только развития родной страны, но и геополитические: почему западные политики готовы пойти на все, чтобы вбить клин между Минском и Москвой? Почему Европа пристально следит за развитием Беларуси?

Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании:

Нужно ездить, обязательно общаться. Это должно быть неформально, это должно быть не затянуто. Мы должны предоставить людям такую возможность: даже если у человека, который пришел на встречу, нет острого вопроса – по крайне мере, мы ему предложили поговорить на тему, которая этого человека волнует. Интересовала жителей приграничного Бреста и ситуация в соседней Польше. Темы поднимались различные: от работы погранпереходов, до информации в европейских СМИ о Беларуси.

Ольга Сергей:

Такие встречи очень нам помогают, потому что здесь акцентируются на актуальные вопросы, тут рассказывают именно о правде. Ну и, конечно, хотела бы подчеркнуть, что всегда надо черпать информацию из официальных источников.