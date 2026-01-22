В Гродненском университете имени Янки Купалы представили 30 новых научных разработок

Это устройство, использующее машинное зрение и искусственный интеллект, способно в реальном времени анализировать размер, цвет и форму товара, что позволяет предприятиям существенно снизить расходы и повысить качество производства. К слову, система уже успешно внедрена. Кроме того, ученые представили ряд разработок, ориентированных на сферу образования.

Среди инноваций – нанокомпозитные покрытия для металлообрабатывающего инструмента, способные заметно увеличить срок его эксплуатации. Также здесь прогрессивные технологии для строительной, химической и агропромышленной отраслей. Особое место заняла «умная» система контроля качества продукции, актуальная в рамках пятилетки качества.

Иван Ермак, преподаватель кафедры современных технологий программирования факультета математики и информатики Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

Разработка, которую я представляю, – это уже не первый военный симулятор, который мы разрабатываем, используемый уже напрямую в образовательном процессе нашего учреждения и внедряемый в образовательный процесс прочих учреждений образования Республики Беларусь. Внедряемся не только в военное образование, но и в историческое образование с созданием нового продукта.

Ирина Китурко, ректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

Важность мероприятия заключается в том, что оно призвано решить ряд задач, которые поставил перед нами глава государства на встрече с научной общественностью в ноябре 2025 года. Ну и, безусловно, те задачи, которые содержатся в программе социально-экономического развития на ближайшее пятилетие – с 2026 по 2030 год.

Выставка достижений и семинар по обмену опытом организованы в университете ко Дню белорусской науки. Он традиционно отмечается в последнее воскресенье января.