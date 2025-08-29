Паспорта готовности к новому учебному году получили 100% школ

Первого сентября в своих стенах учащихся примут более 2 600 школ. Семь из них – новостройки. Паспорта готовности получены всеми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий Сивчак, первый заместитель начальника главного управления надзора и профилактики МЧС Беларуси:

Проблемных вопросов в учреждениях образования у нас нет, которые влияют на безопасное пребывание детей. Те мероприятия, про которые говорил, что по модернизации систем автоматики, по модернизации систем оповещения, выделение этих учреждений, которые у нас присоединились к школам (дошкольные учреждения), грубо говоря, противопожарными преградами... В плановом порядке, считаю, что до конца года эти все недостатки будут устранены.

Что касается нововведений. Для 11-классников добавили новый предмет – историю Беларуси в контексте всемирной истории. Вместо двух уроков физкультуры в неделю будет три. Обновили и правила пользования телефонами. Теперь запрет распространяется и на педагогов. Но есть небольшая разница: учителям пользоваться смартфоном можно, в случае крайней необходимости. Учащиеся же будут сдавать гаджеты с приходом в школу и забирать только в конце учебного дня.