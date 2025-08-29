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Паспорта готовности к новому учебному году получили 100% школ

29 августа 2025 06:30
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Первого сентября в своих стенах учащихся примут более 2 600 школ. Семь из них – новостройки. Паспорта готовности получены всеми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Паспорта готовности к новому учебному году получили 100% школ-2

В центре внимания комиссий – соответствие санитарным нормам, состояние учреждений и территорий, оснащение классов, спортивных залов, столовых. Немаловажный аспект – обеспеченность кадрами. Но главное – безопасность детей.

Паспорта готовности к новому учебному году получили 100% школ-4

Василий Сивчак, первый заместитель начальника главного управления надзора и профилактики МЧС Беларуси:
Проблемных вопросов в учреждениях образования у нас нет, которые влияют на безопасное пребывание детей. Те мероприятия, про которые говорил, что по модернизации систем автоматики, по модернизации систем оповещения, выделение этих учреждений, которые у нас присоединились к школам (дошкольные учреждения), грубо говоря, противопожарными преградами... В плановом порядке, считаю, что до конца года эти все недостатки будут устранены.

Что касается нововведений. Для 11-классников добавили новый предмет – историю Беларуси в контексте всемирной истории. Вместо двух уроков физкультуры в неделю будет три. Обновили и правила пользования телефонами. Теперь запрет распространяется и на педагогов. Но есть небольшая разница: учителям пользоваться смартфоном можно, в случае крайней необходимости. Учащиеся же будут сдавать гаджеты с приходом в школу и забирать только в конце учебного дня.

Паспорта готовности к новому учебному году получили 100% школ-6

Ирина Каржова, начальник управления общего среднего образования Министерства образования Беларуси:
Ребята помещают мобильные телефоны в некие кейсы. А эти кейсы размещаются в шкафу и закрываются на ключ. Шкафы для размещения кейсов учащихся, вот этих индивидуальных ячеек, как правило, размещаются либо в учительской, либо в рекреации, либо у входа в учреждения образования, когда там есть видеокамеры, которые как раз таки направлены на обеспечение безопасности. Если по состоянию здоровья, по медицинским показаниям, ребенку нужен мобильный телефон, контроль сахара в крови, как пример, то, конечно же, этот мобильный телефон будет находиться у этого ребенка.

В 2025 году в школы придут более миллиона учащихся. Около 90 тысяч – первоклассники.

# Образование в Беларуси # Школы в Беларуси # Ирина Каржова # Василий Сивчак

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