Паспорта готовности к новому учебному году получили 100% школ

Первого сентября в своих стенах учащихся примут более 2 600 школ. Семь из них – новостройки. Паспорта готовности получены всеми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первого сентября в своих стенах учащихся примут более 2 600 школ. Семь из них – новостройки. Паспорта готовности получены всеми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В центре внимания комиссий – соответствие санитарным нормам, состояние учреждений и территорий, оснащение классов, спортивных залов, столовых. Немаловажный аспект – обеспеченность кадрами. Но главное – безопасность детей.
Василий Сивчак, первый заместитель начальника главного управления надзора и профилактики МЧС Беларуси:
Проблемных вопросов в учреждениях образования у нас нет, которые влияют на безопасное пребывание детей. Те мероприятия, про которые говорил, что по модернизации систем автоматики, по модернизации систем оповещения, выделение этих учреждений, которые у нас присоединились к школам (дошкольные учреждения), грубо говоря, противопожарными преградами... В плановом порядке, считаю, что до конца года эти все недостатки будут устранены.
Что касается нововведений. Для 11-классников добавили новый предмет – историю Беларуси в контексте всемирной истории. Вместо двух уроков физкультуры в неделю будет три. Обновили и правила пользования телефонами. Теперь запрет распространяется и на педагогов. Но есть небольшая разница: учителям пользоваться смартфоном можно, в случае крайней необходимости. Учащиеся же будут сдавать гаджеты с приходом в школу и забирать только в конце учебного дня.
Ирина Каржова, начальник управления общего среднего образования Министерства образования Беларуси:
Ребята помещают мобильные телефоны в некие кейсы. А эти кейсы размещаются в шкафу и закрываются на ключ. Шкафы для размещения кейсов учащихся, вот этих индивидуальных ячеек, как правило, размещаются либо в учительской, либо в рекреации, либо у входа в учреждения образования, когда там есть видеокамеры, которые как раз таки направлены на обеспечение безопасности. Если по состоянию здоровья, по медицинским показаниям, ребенку нужен мобильный телефон, контроль сахара в крови, как пример, то, конечно же, этот мобильный телефон будет находиться у этого ребенка.
В 2025 году в школы придут более миллиона учащихся. Около 90 тысяч – первоклассники.