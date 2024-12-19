Белыничи передали звание «культурной столицы» городу Иваново Брестской области

Белыничи попрощались со статусом культурной столицы Беларуси. Торжественная церемония состоялась в Центре культуры и собрала множество гостей. Целый год районный центр жил творчеством, искусством и музыкой, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Состоялось около 150 различных программ. Город стал излюбленной площадкой для выступления гастролеров. Зрителями этих творческих мероприятий стали более 10 тысяч человек. В рамках акции регион презентовал ряд своих культурных брендов от молодежного театрального форума – до праздника Купалье.

Ирина Карпович, начальник управления культуры и народного творчества Министерства культуры Беларуси: Я уверена, что Белынщина приросла большим количеством друзей и проектов. Еще больше посетили республиканские организации, учреждения культуры. Много увидели спектаклей, кинопоказов. Встретились со знаменитыми людьми республики.

Григорий Сыса, председатель Ивановского районного Совета депутатов:

Принятие решения об участии в таком серьезном конкурсе – это не спонтанно происходит, для этого должен быть ресурс, который создается не один год, даже десятилетиями, я бы сказал. Поэтому чувствовали, что мы это можем.

Целый год к Иваново Брестской области будут прикованы взгляды всей страны. И это уникальная возможность познакомить белорусов (и не только) с местными талантами, культурными и историческими ценностями. Всех ждет: Иваново – культурная столица 2025 года.