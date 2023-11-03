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Международный конкурс молодых исполнителей открывается в Новополоцке

03 ноября 2023 06:59
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Новости Беларуси. Поддержка и продвижение юных талантов. Участников из четырех стран объединит конкурс юных исполнителей «Хали-Хало», 3-4 ноября он пройдет в Новополоцке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международный конкурс молодых исполнителей открывается в Новополоцке-1

Мероприятие ведет свою историю с 1994-го и с каждым годом расширяет географию участников, становится все более популярным. Велика роль конкурса в развитии фестивального движения как Витебской области, так и Беларуси в целом. Его участниками за минувшие 19 лет стали более тысячи юных дарований, это представители 10 стран.

Международный конкурс молодых исполнителей открывается в Новополоцке-4

В 2023 году в оргкомитет поступило 126 заявок из разных городов Беларуси, России, Грузии и Армении. Профессиональное жюри, которое на протяжении нескольких лет возглавляет заслуженная артистка Беларуси Ирина Дорофеева, отобрало 45 юных исполнителей. Кроме борьбы за победу, конкурсантов ждут вокальный мастер-класс и культурно-экскурсионная программа.

# Конкурс # Культура # Ирина Дорофеева # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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