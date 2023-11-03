Международный конкурс молодых исполнителей открывается в Новополоцке

Новости Беларуси. Поддержка и продвижение юных талантов. Участников из четырех стран объединит конкурс юных исполнителей «Хали-Хало», 3-4 ноября он пройдет в Новополоцке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мероприятие ведет свою историю с 1994-го и с каждым годом расширяет географию участников, становится все более популярным. Велика роль конкурса в развитии фестивального движения как Витебской области, так и Беларуси в целом. Его участниками за минувшие 19 лет стали более тысячи юных дарований, это представители 10 стран.