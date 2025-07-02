В Музее истории Великой Отечественной войны состоялась презентация книги «Цитадели мужества»

Еще раз напомнить, почему белорусы заслуженно зовутся наследниками Победы. В Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны состоялась презентация книги «Цитадели мужества», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Издание подготовлено Белорусским телеграфным агентством и посвящено 80-летию Великой Победы.

Это рассказ о 42 населенных пунктах нашей страны, которые награждены вымпелами «За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны». Такой знак отличия учрежден в октябре 2004 года указом Президента к 60-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Каждый город, о котором ведется речь в книге, – пример мужества, стойкости воинов Красной армии и местных жителей. Издание рассказывает о фактах беспрецедентного героизма партизан, подпольщиков – всех тех, кто приближал Победу на оккупированной территории.

Ирина Акулович, генеральный директор Белорусского телеграфного агентства:

Через человеческие истории мы рассказываем об этих цитаделях мужества. Потому что, действительно, пока это 42 города. Я уверена, что их будет больше. А вообще, каждый населенный пункт нашей страны, каждый город, поселок, маленькая деревенька и каждый человек, каждый белорус – это и есть цитадель мужества в годы Великой Отечественной войны. И мы должны быть такими сегодня. Вот это основной посыл.

Издание отпечатано тиражом более тысячи экземпляров. Часть из них уже вручили представителям городов, которые приняли участие в презентации.