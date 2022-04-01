В Беларуси обнаружен новый подвид коронавируса – «стелс-омикрон»

Новости Беларуси. В Беларуси выявлен новый подвид коронавируса. Это «стелс-омикрон», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На сегодня продолжаются исследования, чтобы определить, в каких объемах штамм циркулирует по стране. Число пациентов с ковидной инфекцией по-прежнему остается на низком уровне.

Болезнь протекает в легкой форме. Тяжелое состояние специалисты не наблюдает даже у невакцинированных пациентов. Также «стелс-омикрон» не принес новых симптомов. В основном это легкая боль в горле и желудочно-кишечные расстройства. Однако вернулась потеря обоняния. Специалисты ожидают подъем заболеваемости, но прогнозировать точный промежуток пока невозможно.

Инна Карабан, начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Беларуси:

В каждой стране этот подъем идет по-разному. На сегодня вирус не имеет характерной сезонной заболеваемости. Поэтому мы пока говорить о том, что рост пойдет через неделю, через две, не можем. Во-первых, нужно отслеживать циркуляцию этого вируса, понимать, сколько людей у нас болеет, то есть в процентном соотношении хотя бы приблизительно. Учитывая, что он протекает легко, люди могут даже не обращаться, принимая за обычное ОРВИ.