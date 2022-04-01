В Беларуси обнаружен новый подвид коронавируса – «стелс-омикрон»
Новости Беларуси. В Беларуси выявлен новый подвид коронавируса. Это «стелс-омикрон», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На сегодня продолжаются исследования, чтобы определить, в каких объемах штамм циркулирует по стране. Число пациентов с ковидной инфекцией по-прежнему остается на низком уровне.
Болезнь протекает в легкой форме. Тяжелое состояние специалисты не наблюдает даже у невакцинированных пациентов. Также «стелс-омикрон» не принес новых симптомов. В основном это легкая боль в горле и желудочно-кишечные расстройства. Однако вернулась потеря обоняния. Специалисты ожидают подъем заболеваемости, но прогнозировать точный промежуток пока невозможно.
Инна Карабан, начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Беларуси:
В каждой стране этот подъем идет по-разному. На сегодня вирус не имеет характерной сезонной заболеваемости. Поэтому мы пока говорить о том, что рост пойдет через неделю, через две, не можем. Во-первых, нужно отслеживать циркуляцию этого вируса, понимать, сколько людей у нас болеет, то есть в процентном соотношении хотя бы приблизительно. Учитывая, что он протекает легко, люди могут даже не обращаться, принимая за обычное ОРВИ.
Напомним, ряд медучреждений уже перевели на плановый режим работы. Тем не менее ковидные палаты всегда остаются в резерве. Специалисты предполагают, что увеличивать количество красных зон не придется. Болезнь «стелс-омикроном» протекает в легкой форме, на что повлиял в том числе высокий процент вакцинации среди населения – более 60 % белорусов уже получили второй компонент прививки.