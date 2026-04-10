У православных верующих наступила Страстная пятница

У православных верующих – Страстная пятница. Это один из самых скорбных и значимых дней церковного календаря. Он приходится на последнюю неделю Великого поста и посвящен воспоминанию о страданиях, распятии и смерти Иисуса Христа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этот день в храмах не служится литургия – вместо нее проходят особые богослужения, центральное из которых – вынос плащаницы: полотна с изображением Христа во гробе. Этот обряд символизирует снятие Спасителя с креста и Его погребение. Верующие проводят Страстную пятницу в молитве и тишине, стараясь избегать суеты и развлечений. День предполагает строгий пост.

Иерей Михаил Стреха, клирик Свято-Георгиевского прихода Минска:

Сегодня, конечно, действительно самый скорбный день вообще в целом человечества, потому что Христос был в этот день не только распят, но вначале поиздевались, его избили, и потом он претерпел крестное страдание ради нашего спасения. И переживать этот день нужно, конечно, с вот такими же мыслями, как будто бы предстоя у креста, на котором страдал Христос, ради нас, ради нашего спасения.

Страстная пятница – время глубокого духовного осмысления, скорби и подготовки к главному христианскому празднику: через два дня наступит Пасха, день Воскресения Христова.