Прямой эфир

В Вифлееме прошла традиционная рождественская месса

25 декабря 2024 07:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Рождество Христово отмечают 25 декабря католики всего мира. Это один из важнейших праздников церковного календаря. Местом притяжения верующих в этот день становится Вифлеем, где по преданию и родился Иисус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Вифлееме прошла традиционная рождественская месса-2

Полуночную мессу, которая уже завершилась, возглавил латинский патриарх Иерусалима Пьербатиста Пиццабалла. Правда, праздничные службы в 2024 году, пожалуй, единственное напоминание о Рождестве. Из-за событий в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, в Вифлееме отменены некогда обязательные атрибуты торжества. Не горят огни на елке, не украшены улицы. Весь праздник сосредоточен в церкви.

Самая торжественная рождественская служба прошла в базилике Святого Петра в Ватикане, который вмещает свыше 15 тысяч человек. Богослужение возглавил Папа Франциск. Открыв Царские врата, понтифик дал отсчет 2025 году. Около 7 тысяч человек следили за происходящим в базилике, еще тысячи – на больших экранах, установленных на площади, откуда велась трансляция по всему миру. В своей предрождественской молитве Папа Римский призвал к прекращению огня на всех фронтах. Ожидают верующие и традиционного обращения понтифика, которое прозвучит 25 декабря. Из года в год оно носит название «Граду и миру».

# Рождество # Церковные праздники # Иисус Христос

Другие новости рубрики

Все новости
24 декабря в Кишинёве состоялась инаугурация Майи Санду
24 декабря 2024 19:44

24 декабря в Кишинёве состоялась инаугурация Майи Санду

С сентября 2024-го газовые запасы ЕС истощились на 19%
24 декабря 2024 19:44

С сентября 2024-го газовые запасы ЕС истощились на 19%

Немецкий автоконцерн планирует сократить 35 тысяч сотрудников
24 декабря 2024 17:05

Немецкий автоконцерн планирует сократить 35 тысяч сотрудников