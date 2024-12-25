В Вифлееме прошла традиционная рождественская месса

Рождество Христово отмечают 25 декабря католики всего мира. Это один из важнейших праздников церковного календаря. Местом притяжения верующих в этот день становится Вифлеем, где по преданию и родился Иисус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полуночную мессу, которая уже завершилась, возглавил латинский патриарх Иерусалима Пьербатиста Пиццабалла. Правда, праздничные службы в 2024 году, пожалуй, единственное напоминание о Рождестве. Из-за событий в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, в Вифлееме отменены некогда обязательные атрибуты торжества. Не горят огни на елке, не украшены улицы. Весь праздник сосредоточен в церкви.

Самая торжественная рождественская служба прошла в базилике Святого Петра в Ватикане, который вмещает свыше 15 тысяч человек. Богослужение возглавил Папа Франциск. Открыв Царские врата, понтифик дал отсчет 2025 году. Около 7 тысяч человек следили за происходящим в базилике, еще тысячи – на больших экранах, установленных на площади, откуда велась трансляция по всему миру. В своей предрождественской молитве Папа Римский призвал к прекращению огня на всех фронтах. Ожидают верующие и традиционного обращения понтифика, которое прозвучит 25 декабря. Из года в год оно носит название «Граду и миру».