После Старобельска терпение запредельно! На заседании постпредов СНГ обсудили ЧП с БПЛА под Брянском

Атака на автобус с детьми под Брянском – это спланированный акт терроризма и фашизма ВСУ. Мировая общественность должна реагировать на подобные факты реальными действиями. Об этом заявил первый заместитель генсека СНГ Игорь Петришенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске 19 июня состоялось внеочередное заседание постоянных полномочных представителей государств Содружества. В центре внимания была атака на белорусский автобус с детьми.

Постпреды отметили, что это очередное открытое военное преступление киевского режима, которое не должно остаться без реакции. Удар БПЛА по белорусским детям в Брянской области – целенаправленная террористическая атака. Так Киев пытается вовлечь Беларусь в военный конфликт. Игорь Петришенко, первый заместитель генерального секретаря СНГ:

Мы осуждаем подобные действия в отношении мирного населения, в отношении наших детей, нашего будущего. Подробности.

Внеочередное заседание было созвано по инициативе Беларуси в связи с актом терроризма в отношении мирных граждан. Напомним, что в результате атаки БПЛА на автобус в Брянской области погибла белоруска, еще несколько человек пострадали, в том числе дети.

Игорь Назарук, постоянный полномочный представитель Беларуси при уставных и других органах СНГ:

Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко неоднократно говорил о том, что мы не являемся стороной конфликта, о том, что мы стараемся и вовлечь противоборствующие стороны в процесс переговоров, чтобы решать вопросы не на поле битвы, а политико-дипломатическими путями.