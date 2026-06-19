После Старобельска терпение запредельно! На заседании постпредов СНГ обсудили ЧП с БПЛА под Брянском
Атака на автобус с детьми под Брянском – это спланированный акт терроризма и фашизма ВСУ. Мировая общественность должна реагировать на подобные факты реальными действиями. Об этом заявил первый заместитель генсека СНГ Игорь Петришенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Минске 19 июня состоялось внеочередное заседание постоянных полномочных представителей государств Содружества. В центре внимания была атака на белорусский автобус с детьми.
Постпреды отметили, что это очередное открытое военное преступление киевского режима, которое не должно остаться без реакции. Удар БПЛА по белорусским детям в Брянской области – целенаправленная террористическая атака. Так Киев пытается вовлечь Беларусь в военный конфликт.
Игорь Петришенко, первый заместитель генерального секретаря СНГ:
Мы осуждаем подобные действия в отношении мирного населения, в отношении наших детей, нашего будущего. Подробности.
Внеочередное заседание было созвано по инициативе Беларуси в связи с актом терроризма в отношении мирных граждан. Напомним, что в результате атаки БПЛА на автобус в Брянской области погибла белоруска, еще несколько человек пострадали, в том числе дети.
Игорь Назарук, постоянный полномочный представитель Беларуси при уставных и других органах СНГ:
Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко неоднократно говорил о том, что мы не являемся стороной конфликта, о том, что мы стараемся и вовлечь противоборствующие стороны в процесс переговоров, чтобы решать вопросы не на поле битвы, а политико-дипломатическими путями.
Александр Лукашевич, постоянный представитель России при уставных и других органах СНГ:
После Старобельска наше терпение уже запредельно. И я надеюсь, что наши военные, включая и белорусских военных, найдут адекватный ответ на то, чтобы отреагировать на эту жуткую трагедию. Когда гибнут дети, мирные граждане, это абсолютно открытое нарушение международного гуманитарного права.
Представители СНГ призвали международное сообщество дать принципиальную оценку произошедшему, привлечь виновных к ответственности и принять меры для недопущения подобных преступлений против мирного населения.