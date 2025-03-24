В Академии управления презентовали тестовый комплекс для впервые поступающих на госслужбу

Тест-комплексы для тех, кто впервые поступил на госслужбу, презентовали в Академии управления при Президенте Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Результаты научных исследований и разработок за прошлый год обсудили на совете вуза.

27 научно-исследовательских работ удалось выполнить в 2024-м силами Академии управления. На выставке совета представили проекты разноплановой тематики: от совершенствования кадровой политики и сопровождения идеологической вертикали до организации электоральных кампаний. Эти научные труды направлены прежде всего на обеспечение научно-методической деятельности главы государства, Администрации Президента, а также министерств и ведомств.