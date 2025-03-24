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В Академии управления презентовали тестовый комплекс для впервые поступающих на госслужбу

24 марта 2025 17:59
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Тест-комплексы для тех, кто впервые поступил на госслужбу, презентовали в Академии управления при Президенте Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Результаты научных исследований и разработок за прошлый год обсудили на совете вуза.

27 научно-исследовательских работ удалось выполнить в 2024-м силами Академии управления. На выставке совета представили проекты разноплановой тематики: от совершенствования кадровой политики и сопровождения идеологической вертикали до организации электоральных кампаний. Эти научные труды направлены прежде всего на обеспечение научно-методической деятельности главы государства, Администрации Президента, а также министерств и ведомств.

В Академии управления презентовали тестовый комплекс для впервые поступающих на госслужбу-2

Ольга Солдатова, первый проректор Академии управления при Президенте Беларуси:
Все направления исследований, которые реализует Академия управления, они рассматриваются и реализуются в рамках контекста национальной безопасности. Практические разработки, которые нами создаются, они сразу же апробируются и внедряются в практическую деятельность.

В Академии управления презентовали тестовый комплекс для впервые поступающих на госслужбу-4

Игорь Бузовский, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:
Говоря о научной деятельности Академии управления при Президенте Республики Беларусь, мы можем говорить исключительно в разрезе обеспечения выполнения тех задач, которые определены уставом. И они отличаются, конечно, от подходов, которые существуют в других высших учебных заведениях, от научных организаций. В первую очередь эта работа направлена на обеспечение научно-методической деятельности Администрации Президента, главы государства.

Каждый год в Академии управления обучаются порядка 10 тысяч человек. Исследовательские работы стали хорошим подспорьем для обеспечения практической деятельности учебного заведения.

# Игорь Бузовский # Ольга Солдатова # Белорусская наука

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