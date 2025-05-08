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В Минске прошёл финальный этап олимпиады по вопросам теории и практики избирательного процесса

08 мая 2025 06:59
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Повышение правовой культуры и воспитание активной гражданской позиции. Старшеклассники из разных регионов страны встретились в Академии управления при Президенте. Здесь прошел финал олимпиады по вопросам теории и практики избирательного процесса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Минске прошёл финальный этап олимпиады по вопросам теории и практики избирательного процесса-2

Количество заявок на участие в конкурсе в 2025 году превысило 2,5 тысячи. Лучшими оказались только 70 школьников. Прежде чем получить заветные награды, потребовалось пройти тесты, принять участие в турнире по настольной образовательной игре «Выбор.BY», а также написать эссе.

В Минске прошёл финальный этап олимпиады по вопросам теории и практики избирательного процесса-4

Артемий Мазуро, учащийся средней школы № 9 Жодино:
Если эту сферу с помощью этой олимпиады развивать, то школьники будут более подкованы в правовых вопросах и это будет очень важно для электорального суверенитета. 

В Минске прошёл финальный этап олимпиады по вопросам теории и практики избирательного процесса-6

Эвелина Волченкова, учащаяся средней школы № 75 Гомеля:
Это абсолютно важно, потому что мы как подрастающее поколение, будущие избиратели нашей страны должны знать наши права. В принципе права, полномочия наших государственных органов власти. 

В Минске прошёл финальный этап олимпиады по вопросам теории и практики избирательного процесса-8

Игорь Бузовский, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:
То эссе, те тесты, которые они проходили, подразумевают не развлекательные формы, не получение каких-то наград и каких-то результатов в состязательном формате, а именно образовательный формат молодых граждан, которые будут определять будущее страны. 

С каждым годом количество участников олимпиады существенно увеличивается. Такая инициативность говорит о том, что в Беларуси формируется новое поколение политически грамотной молодежи, которая готова творить и созидать на благо родной страны.

# Игорь Бузовский # Молодежь Беларуси

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