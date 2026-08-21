От поля до прилавка! Солигорский хлебозавод готовит новинки к сентябрю

Аграрии Минской области завершают уборку зерновых – собранный урожай направляют на приемные пункты. В это же время на Солигорском хлебозаводе кипит работа: предприятие готовит к запуску ароматные новинки из урожая‑2026, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К сентябрю здесь планируют начать массовое производство новых видов хлебобулочной продукции. Особое внимание уделено линейке здорового питания: в ассортименте появится хлеб из цельнозерновой муки – он будет отличаться высоким содержанием белка и пищевых волокон. Сейчас специалисты дорабатывают рецептуру, чтобы добиться идеального баланса вкуса и пользы.

Наталья Давыдова, начальник производства филиала «Солигорский хлебозавод» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов»:

Поступление на предприятие муки с нового урожая уже идет и сейчас. Ржаная мука поступает, и хлеб из нее мы только что сняли. Технологические приемы все отработаны. Мука поступает нам от изготовителей – «Борисовского комбината хлебопродуктов» и «Молодечненского комбината хлебопродуктов». Мука хорошего качества, поэтому и продукция, полученная из такой муки, будет хорошего качества.

Сегодня Солигорский хлебозавод выпускает порядка 30 наименований хлебобулочных и около 50 кондитерских изделий. Суточный объем производства достигает 20 тонн – и в ближайшее время линейка продукции станет еще шире.