Музей хлеба появился в Миорском районе

В Миорском районе открыли музей хлеба. Он разместился в здании бывшей амбулатории. Уникальную экспозицию с поддержкой коллег подготовил заведующий Язненской амбулаторией врач общей практики Владимир Пашкович, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже много лет в его семье пекут белорусский домашний дрожжевой хлеб. Впервые сделать его самостоятельно подтолкнуло знакомство с уникальными технологиями хлебопечения в Глубокском районе, которыми поделились старожилы. Рецепт с 200-летней историей внесен в список нематериального культурного наследия Беларуси.

Владимир Пашкович, основатель музея хлеба: Больше 15 лет я выпекаю вот этот хлеб. Выпекаю не только для себя, угощаю друзей, знакомых, соседей. И уже этим рецептом поделился. По моему рецепту выпекают и в Глубоком, и в Миорах, и в Витебске. Всем даю закваску и, конечно, делюсь рецептами.

Музей рассказывает, какой непростой путь проходит обычное зерно, прежде чем стать румяным караваем на столе, и сколько труда и терпения вкладывает в этот процесс человек. Экспонаты собирали полгода. При этом основную часть коллекции помогли собрать сельчане Язненского сельсовета. Здесь можно увидеть инструменты, которые на разных этапах участвуют в создании хлеба. От сохи и плуга до жерновов и известной всем из сказок лопаты. Но самая интересная часть – это мастер-класс по приготовлению белорусского хлеба.

Юлия Альхимович, учащаяся Язненской средней школы:

Я попробовала крутить жернова, и это было очень тяжело, а муки выпало совсем чуть-чуть. Теперь я понимаю, почему к хлебу такое святое отношение, почему его так сильно ценят. Потому что очень сложно было его делать раньше, и люди прилагали большие усилия для этого.

В перспективе здесь планируют реализовать еще один проект, но уже посвященный медицине района.