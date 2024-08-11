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Приходится верить продавцам на слово! Безопасно ли покупать грибы на стихийных рынках?

11 августа 2024 17:51
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Лето в 2024 году выдалось урожайным на грибы. Встречаются даже такие экземпляры. Это исполинский дождевик, который пошел в рост после июльских ливней и, похоже, его уже не остановить. Растет и ширится гриб в Волковыске и стал уже настоящим местным достоянием, которое охраняется государством. Этот вид занесен в Красную книгу.

Тоже редкость, но встречаются в корзинках и грибы с радиацией. В этом сезоне уже были зафиксированы подобные случаи. В лесных дарах обнаружили превышение цезия и стронция, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Такие факты не значат, что дикоросы нужно вовсе исключить из рациона и отказаться от тихой охоты.

Просто нужно знать, где собирать и покупать. Безопасные грибные места знает Арина Верховская.

Приходится верить продавцам на слово! Безопасно ли покупать грибы на стихийных рынках?-1

Александр Шевцов – грибник со стажем. Неурожайных сезонов для него не бывает. Опята находит даже зимой под слоем снега. На тихую охоту мужчина выходит ранним утром. А уже к обеду белые, лисички и подберезовики выносит из леса корзинами. За сезон таких лукошек более 70.

Приходится верить продавцам на слово! Безопасно ли покупать грибы на стихийных рынках?-4

Александр Шевцов:
В основном подосиновики, подосиновик желто-бурый, сосновый, боровой. И лисички, море лисичек.

Александр Шевцов рекомендует не гнаться за количеством, а обращать внимание на качество. Ведь грибы – как губка, впитывают все, в том числе радионуклиды. Поэтому, отправляясь по лесным тропам, прежде всего наводит справки о местности. Информация – открыта.

Приходится верить продавцам на слово! Безопасно ли покупать грибы на стихийных рынках?-7

Александр Шевцов:
Вблизи дорог не надо, потому там накапливаются металлы, те же радиоактивные металлы, тяжелые металлы. Заводы, промзоны, город тоже, потому что там машины ездят постоянно. Надо идти в лес, собирать грибы в лесу. Сейчас доступны в продаже дозиметры. Взяли дозиметр, пошли в лес, посмотрели гриб на дозиметр. Допустимая норма или нет.

Приходится верить продавцам на слово! Безопасно ли покупать грибы на стихийных рынках?-10

На рынках действительно за фон можно не переживать. Перед продажей всю продукцию тщательно исследуют в местной лаборатории. Экспертиза занимает не более получаса, но дает гарантию: продукт безопасен.

Приходится верить продавцам на слово! Безопасно ли покупать грибы на стихийных рынках?-13

Ольга Новикова, ветеринарный врач лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы № 4:
Сейчас пробы будем ставить в радиометр. Исследовалась у нас проба грибов, допускается у нас 370 беккерелей. В пробе 30,2 беккереля на килограмм. То есть проба чистая. Результат мы подаем на регистрацию и будет выписан талон.

Приходится верить продавцам на слово! Безопасно ли покупать грибы на стихийных рынках?-16

В талоне у нас указывается ФИО продавца, сколько продукции, указывается вес, допустимое значение и показатель который мы исследовали.

Приходится верить продавцам на слово! Безопасно ли покупать грибы на стихийных рынках?-19

Но часто дикоросы попадают на столы со стихийных рынков – в сезон их как грибов после дождя. На таких уличных точках продажи, у товара нет ни сертификатов, ни биографии. Узнать, где или когда были собраны лисички, практически невозможно. Приходится верить продавцам на слово.

Приходится верить продавцам на слово! Безопасно ли покупать грибы на стихийных рынках?-22

Свежие?
– Ну, конечно, свежие. Смотрите на цвет. Не засохли, ничего.

Приходится верить продавцам на слово! Безопасно ли покупать грибы на стихийных рынках?-25

Арина Верховская, корреспондент:
Грибы, купленные на улице, мы решили проверить на радиологию. Для этого мы приехали в центр гигиены и эпидемиологии.

Перед исследованием грибы измельчают и взвешивают. А далее отправляют в специальный прибор – спектрометр, который сканирует опытный образец в поисках цезия и стронция. Если содержание этих радиоэлементов будет превышено, прибор даст сигнал практически сразу.

Подробности результатов исследования смотрите в сюжете.

# Грибы # общество # Арина Верховская

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