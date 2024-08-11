Приходится верить продавцам на слово! Безопасно ли покупать грибы на стихийных рынках?

Лето в 2024 году выдалось урожайным на грибы. Встречаются даже такие экземпляры. Это исполинский дождевик, который пошел в рост после июльских ливней и, похоже, его уже не остановить. Растет и ширится гриб в Волковыске и стал уже настоящим местным достоянием, которое охраняется государством. Этот вид занесен в Красную книгу. Тоже редкость, но встречаются в корзинках и грибы с радиацией. В этом сезоне уже были зафиксированы подобные случаи. В лесных дарах обнаружили превышение цезия и стронция, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Такие факты не значат, что дикоросы нужно вовсе исключить из рациона и отказаться от тихой охоты. Просто нужно знать, где собирать и покупать. Безопасные грибные места знает Арина Верховская.

Александр Шевцов – грибник со стажем. Неурожайных сезонов для него не бывает. Опята находит даже зимой под слоем снега. На тихую охоту мужчина выходит ранним утром. А уже к обеду белые, лисички и подберезовики выносит из леса корзинами. За сезон таких лукошек более 70.

Александр Шевцов:

В основном подосиновики, подосиновик желто-бурый, сосновый, боровой. И лисички, море лисичек. Александр Шевцов рекомендует не гнаться за количеством, а обращать внимание на качество. Ведь грибы – как губка, впитывают все, в том числе радионуклиды. Поэтому, отправляясь по лесным тропам, прежде всего наводит справки о местности. Информация – открыта.

Александр Шевцов:

Вблизи дорог не надо, потому там накапливаются металлы, те же радиоактивные металлы, тяжелые металлы. Заводы, промзоны, город тоже, потому что там машины ездят постоянно. Надо идти в лес, собирать грибы в лесу. Сейчас доступны в продаже дозиметры. Взяли дозиметр, пошли в лес, посмотрели гриб на дозиметр. Допустимая норма или нет.

На рынках действительно за фон можно не переживать. Перед продажей всю продукцию тщательно исследуют в местной лаборатории. Экспертиза занимает не более получаса, но дает гарантию: продукт безопасен.

Ольга Новикова, ветеринарный врач лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы № 4:

Сейчас пробы будем ставить в радиометр. Исследовалась у нас проба грибов, допускается у нас 370 беккерелей. В пробе 30,2 беккереля на килограмм. То есть проба чистая. Результат мы подаем на регистрацию и будет выписан талон.

В талоне у нас указывается ФИО продавца, сколько продукции, указывается вес, допустимое значение и показатель который мы исследовали.

Но часто дикоросы попадают на столы со стихийных рынков – в сезон их как грибов после дождя. На таких уличных точках продажи, у товара нет ни сертификатов, ни биографии. Узнать, где или когда были собраны лисички, практически невозможно. Приходится верить продавцам на слово.

Свежие?

– Ну, конечно, свежие. Смотрите на цвет. Не засохли, ничего.