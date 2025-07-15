В Беларуси за сутки в лесах потерялись три человека

Оперативно службы реагируют и на случаи, когда грибники теряются в лесах. Подобные факты участились в Беларуси. Только за последние сутки сотрудники МЧС помогли найти дорогу домой трем пенсионерам. Все они отправились на тихую охоту, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благодаря слаженным действиям спасателей прогулка по лесу закончилась благополучно и для жителя поселка Ченки Гомельского района. Сергей Стариков был уверен, что в зеленом массиве знает все тропинки. Что заблудился, понял, когда оказался по колено в грязи. Благо, телефон был заряжен. Смог связаться с близкими. Те обратились за помощью в МЧС. Спасатели сработали незамедлительно. Ближе к ночи пенсионеру помогли выбраться из лесного лабиринта.

Сергей Стариков: Я стал искать какое-то приметное место, по которому могут меня найти. Потом я нашел такой столб красный. Я его сразу сфотографировал и дочке послал. Сразу выслал этот знак в МЧС. Они сказали, что видят, где я нахожусь. Мы сейчас подключаемся все к поиску сигналами, значит, светом. Они меня нашли.

Вероника Матусевич, официальный представитель Гомельского областного управления МЧС:

С начала года в лесных массивах Гомельской области заблудились 14 человек. В основном теряются люди пенсионного возраста. Отправляясь в лес, нужно подготовиться заранее. Одежда должна быть яркой, чтобы была видна издалека. Ни в коем случае не используем камуфляж, который сливается с природой.

Чтобы как можно быстрее найти заблудившегося человека, в лес направляются спасатели из ближайших отделений. К поиску подключаются сотрудники милиции, работники лесничества и местное население. В помощь также современная техника: квадроциклы и беспилотники.