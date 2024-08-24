В Беларуси участились случаи отравления грибами. Чаще всего путают сыроежку с бледной поганкой

В Беларуси участились случаи отравления грибами. Их уже зарегистрировано 9. Среди пострадавших есть дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В больницу попали сразу трое несовершеннолетних в возрасте от 2 до 8 лет. Причина – употребление бледной поганки. Сейчас пострадавшие находятся на лечении в двух ведущих учреждениях здравоохранения. Состояние крайне тяжелое. Врачи делают все возможное для спасения маленьких пациентов.

Олег Руммо, директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, академик НАН Беларуси:

Примерно в конце августа – начале сентября вся медицинская общественность страны бьет тревогу. Проводят разнообразные разъяснительные мероприятия, что нужно очень аккуратно к тому, что собираем в лесу. Каждый год мы спасаем людей, которые травятся грибами. Чаще всего путают сыроежки с грибом бледной поганки и получают тяжелейшие отравления печени. Каждый год в нашей стране от этих тяжелейших отравлений умирают те люди, которых не удается нам спасти. И каждый год, несмотря на это, в конце августа – начале сентября, мы сталкиваемся с подобной ситуацией.

Ирина Далакишвили, заведующий отделением гигиены питания Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

При употреблении грибов следует быть очень осторожными с точки зрения их сбора. Не стоит собирать в лесу те, в которых мы не уверены. Очень важно соблюдать технологию приготовления блюд. Если гриб условно годен, его необходимо предварительно вымочить, отваривать не менее часа и только потом подвергать окончательной термической обработке.