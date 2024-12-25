В Могилёве строят микрорайон с первой в регионе подстанцией закрытого типа

Надежно, безопасно и экологично. В Могилеве строят микрорайон, где ключевым энергодрайвером станет первая в регионе электроподстанция закрытого типа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Под одной крышей здесь разместилось все оборудование, в том числе силовые трансформаторы и распределительное устройство.

Квартал будет полностью состоять из многоэтажек, в которых для отопления, подогрева воды и приготовления пищи используется электричество. От надежности современного энергоблока будет зависеть электроснабжение порядка 30 тысяч жителей. Техническая начинка автономной подстанции – самое передовое оборудование – по большей части белорусского производства. Доступ посторонних на объект исключен, автоматизация и дистанционное управление снижают затраты на эксплуатацию, а умная техника обеспечивает постоянный контроль и управление в режиме онлайн.

Вячеслав Литвинчук, заместитель директора филиала «Могилевские электрические сети» РУП «Могилевэнерго»:

Данная подстанция не совсем стандартна для нашей системы, она закрытого типа. Все оборудование находится внутри. Это позволило обеспечить надежность, экологичность и безопасность жителей микрорайона. Направление электроотопления – электропищеприготовление или электроводонагрев – это основное направление сегодня в стране. Действительно, ввод атомной электростанции дал большой толчок. Министерство энергетики и ГПО «Белэнерго» очень много уделяет этому внимания.

Подстанцию планируют ввести в эксплуатацию в конце декабря 2024-го. Ее мощности хватит, чтобы обеспечить энергоснабжением 700 тысяч квадратных метров жилья. Таков масштаб грандиозной стройплощадки – проекта «соломинка-2», который предполагает строительство пяти микрорайонов. Первый уже возведен. В проекте современного жилого комплекса – школа с бассейном, несколько детских домов, поликлиника, спортивные и торговые центры.