Отопление в Беларуси могут отключить

Новости Беларуси. Отопление могут отключить, если температура наружного воздуха будет больше плюс 8 градусов в течение трех дней. Об этом сообщили в «Белэнерго».

Решения на этот счёт принимают местные исполкомы. Так, 9 октября отключили отопление в Костюковичах Могилевской области.

Кстати, отопительный сезон в этом году начался необычно рано: в здания социальной сферы в некоторых регионах тепло подают с 29 сентября. Тем не менее, энергетическая система страны оказалась готовой к включению, несмотря на ранние сроки. Так как по новым правилам паспорта готовности к отопительному сезону с нынешнего года получают 1 октября, а не 15, как было ранее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Поршнев, заместитель главного инженера ГПО «Белэнерго»:

Если будет в течение трёх дней более 8 градусов температура, может быть принято решение по отключению отопления. Отключаются те же коммунальные службы, отключают дома, а мы просто разгружаем наше оборудование, которое выходит на параметры для того, чтобы обеспечивать горячее водоснабжение либо выдачу электрической энергии.