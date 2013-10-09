Прямой эфир

Отопление в Беларуси могут отключить

09 октября 2013 14:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Отопление могут отключить, если температура наружного воздуха будет больше плюс 8 градусов в течение трех дней. Об этом сообщили в «Белэнерго».

Решения на этот счёт принимают местные исполкомы. Так, 9 октября отключили отопление в Костюковичах Могилевской области.

Кстати, отопительный сезон в этом году начался необычно рано: в здания социальной сферы в некоторых регионах тепло подают с 29 сентября. Тем не менее, энергетическая система страны оказалась готовой к включению, несмотря на ранние сроки. Так как по новым правилам паспорта готовности к отопительному сезону с нынешнего года получают 1 октября, а не 15, как было ранее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Поршнев, заместитель главного инженера ГПО «Белэнерго»:
Если будет в течение трёх дней более 8 градусов температура, может быть принято решение по отключению отопления. Отключаются те же коммунальные службы, отключают дома, а мы просто разгружаем наше оборудование, которое выходит на параметры для того, чтобы обеспечивать горячее водоснабжение либо выдачу электрической энергии.

# общество # Отопительный сезон # Валерий Поршнев # ГПО «Белэнерго»

Другие новости рубрики

Все новости
В Витебской области стартовали мероприятия приуроченные к 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков
08 октября 2013 18:03

В Витебской области стартовали мероприятия приуроченные к 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков

В США введены в обращение новые 100-долларовые купюры
08 октября 2013 09:52

В США введены в обращение новые 100-долларовые купюры

Брюс Бакнелл (посол Великобритании): «За 9 месяцев 2013 года в Британии обучается уже 160 студентов из Беларуси»
08 октября 2013 08:18

Брюс Бакнелл (посол Великобритании): «За 9 месяцев 2013 года в Британии обучается уже 160 студентов из Беларуси»