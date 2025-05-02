В 2025 году на улицах Минска появится 44 новых электробуса

В 2025 году на улицах столицы появится 44 новых электробуса. Также ожидаются поставки 90 троллейбусов с увеличенным автономным ходом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

О развитии электротранспорта в Минске говорили на встрече председателя Мингорсовета Артема Цурана с трудовыми коллективами филиалов агентства «Минсктранс» и «Службы энергохозяйства». Речь шла также об обновлении трамвайного парка. Приоритет отдадут низкопольному транспорту. Отметим, ежедневно на маршруты города выезжают более 1,5 тысячи автобусов, троллейбусов, электробусов и трамваев. В навигаторе свыше 300 направлений по столице и около 80 в пригороде Минска.

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:

Основные изменения, которые мы ждем, это, прежде всего, обновление транспорта на 2025 год, запланированное бюджетное средство. Мы их выделяем гораздо больше по сравнению с 2024 годом. Например, обновление нашего трамвайного парка, так как там был высокопольный транспорт. В остальном наземный весь – низкопольный. Плановое это обновление будет продолжаться и дальше.

На предприятии «Минсктранс» работает более 10 тысяч специалистов, которые занимаются логистикой, обеспечивают безопасность движения, своевременность доставки и комфорт минчан. По итогам работы за 2024 год предприятие занесено на Республиканскую доску Почета.