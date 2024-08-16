Роман Головченко оценил новую коммунальную машину «Амкодора»

От уборки улиц до транспортировки материалов. Премьер-министр Роман Головченко сегодня, 16 августа, оценил новую коммунальную машину, созданную в рамках реализации совместного проекта с правительством Санкт-Петербурга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новая модель отличается высокой производительностью и способностью работать в любых климатических условиях. Современная техника позволит значительно повысить эффективность работы коммунальных служб. На первом этапе планируется изготовить 70 таких машин. Они будут поставлены для нужд северной столицы России. Техника почти полностью состоит из деталей, узлов и агрегатов, произведенных в рамках Союзного государства – это наглядный пример успешного импортозамещения. К слову, отечественная продукция пользуется большим спросом и у других наших зарубежных партнеров.

Виталий Гмырак, первый заместитель генерального директора по маркетингу и продажам управляющей компании холдинга ОАО «Амкодор»:

В этом году мы заключили очень крупный контракт на поставку техники в Никарагуа. В этом году будут первые поставки. Российский рынок – основной, тем не менее мы прорабатываем еще крупные контракты с Бангладеш, со странами Африки по различным направлениям.

Создать принципиально новое и сохранить отечественную марку – основная задача, которую ставит перед собой белорусский машиностроительный холдинг. В этом году разработана линейка из 10 машин – в их числе гусеничный бульдозер, лесопогрузчик, харвестер. Они в шаге от серийного производства. Сейчас техника проходит испытания.