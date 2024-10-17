В Минской области построили около 800 тыс. кв. м с начала 2024-го

Минская область – лидер в 2024 году по строительству жилья. С начала года в центральном регионе построили почти 800 тысяч квадратных метров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Особое внимание уделено арендному жилью.

К слову, эта категория строительства составляет около 80 тысяч квадратов. Арендное жилье возводят для нуждающихся, в том числе для военнослужащих и сотрудников силовых структур. Так, в Мяделе среди новых многоэтажек – 32-квартирный дом по улице Школьная, 22 из них – арендные. Они предназначены для сотрудников РОВД и МЧС. Также одна квартира рассчитана для тех специалистов, которые приезжают в район на работу из других регионов.

Александр Воронович, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Мядельского райисполкома:

В этом году начаты работы по выполнению капитального ремонта с элементами модернизации квартирного жилого дома № 45 по улице Юбилейная. В ходе выполнения данных работ планируется произвести переоборудование жилых комнат под 16 арендных квартир, которые в последующем будут предоставляться молодым специалистам медицинских организаций, социальной сферы и образования.

В Мядельском районе также идет строительство индивидуального жилья. В этом году здесь планируют ввести 9 тысяч квадратных метров. Уже выполнено больше половины от плана.