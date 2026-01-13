Показатели ежемесячного роста цен на год определены в Беларуси

Так, по итогам января, цены не должны увеличиться более чем на 0,7 %, в феврале допустим рост на 2 %, в марте – на 2,5 %.

В Беларуси определены показатели ежемесячного роста цен на год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли пояснили, что рассчитывалось процентное соотношение к каждому месяцу с декабрем 2025 года.

Напомним, в ноябре 2025 года Александр Лукашенко подписал Указ, которым утвердил прогнозы развития страны на 2026-й. Для Нацбанка и правительства была установлена целевая задача по ограничению инфляции на уровне не более 7 %. При этом председатель Нацбанка Роман Головченко заявил: будут приниматься все меры, чтобы по итогу года инфляция не превысила 5 %. В Беларуси нет предпосылок к резкому росту цен на товары.