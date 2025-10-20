Слёт военно-патриотических клубов прошёл в «Зубренке»

В «Зубренке» состоялся финальный этап слета военно-патриотических клубов, которые находятся под опекой Госпогранкомитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В «Зубренке» состоялся финальный этап слета военно-патриотических клубов, которые находятся под опекой Госпогранкомитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Команды соревновались в строевой подготовке, участвовали в эстафете «Пароль: «Граница!», конкурсах «Меткий стрелок» и «Лучший следопыт», викторине по истории пограничной службы.
Иван Гульба, начальник управления идеологической работы Госпогранкомитета Беларуси:
Пограничники традиционно уделяют очень огромное внимание детям приграничья, отрядам юных друзей пограничников. А на сегодняшний момент эта структура входит в объединенный военно-патриотический клуб органов пограничной службы. Состязания в течение четырех дней выявили лучших.
Но скажу так, что дети были подготовлены все очень сильно. Все стремились к победе. Кому-то повезло чуть больше, кому-то чуть-чуть не хватило. Но я думаю, что это придаст стимул в будущем году показать все свои лучшие качества, все свои лучшие умения и навыки.
По итогам всех конкурсов определены лучшие команды и участники слета: первое место завоевал военно-патриотический отряд Нивской школы из Гомельской области.
Дарья Шейко, учащаяся Нивской базовой школы:
Мы чувствуем гордость и честь. Для нас было очень важно занять первое место, так как живем в приграничной зоне. И были очень рады представить нашу школу. В будущем мы обязательно станем пограничниками. Для нас это очень большая честь.
В тройку победителей также вошли военно-патриотический клуб «Застава» Института пограничной службы и ребята из военно-патриотического клуба 3-й средней школы Гродно.