Слёт военно-патриотических клубов прошёл в «Зубренке»

В «Зубренке» состоялся финальный этап слета военно-патриотических клубов, которые находятся под опекой Госпогранкомитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Гульба, начальник управления идеологической работы Госпогранкомитета Беларуси:

Пограничники традиционно уделяют очень огромное внимание детям приграничья, отрядам юных друзей пограничников. А на сегодняшний момент эта структура входит в объединенный военно-патриотический клуб органов пограничной службы. Состязания в течение четырех дней выявили лучших.

Но скажу так, что дети были подготовлены все очень сильно. Все стремились к победе. Кому-то повезло чуть больше, кому-то чуть-чуть не хватило. Но я думаю, что это придаст стимул в будущем году показать все свои лучшие качества, все свои лучшие умения и навыки.