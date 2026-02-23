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ГПК: около 250 фур ожидают на границе въезда в ЕС

23 февраля 2026 09:33
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ГПК: около 250 фур ожидают на границе въезда в ЕС-0

Около 250 грузовиков скопилось на границе Литвы и Польши со стороны Беларуси. Об этом сообщает Госпогранкомитет в официальном Telegram-аккаунте.

Около 200 грузовиков стоят в очередях перед литовскими контрольно-пропускными пунктами «Мядининкай» и «Шальчининкай».

За прошедшие выходные литовская сторона разрешила проезд только 26% от нормы.

На границе с польской стороной около 40 грузовиков ждут перед контрольно-пропускным пунктом «Бобровники». С пятницу польские пограничники пропустили около 14 % от запланированного объема транспортных средств.

Фото: изображение сгенерировано ИИ

# Госпогранкомитет

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