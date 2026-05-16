Слова, после которых начинается настоящая служба! Новобранцы погранслужбы Беларуси приняли присягу

Безопасность государственных рубежей сегодня – один из ключевых элементов национальной безопасности Беларуси. И речь уже не только о линии на карте, а о целой системе защиты страны – от инженерного укрепления границы до современных технологий и переоснащения подразделений. Эти вопросы находятся на личном контроле Президента Александра Лукашенко. Ежегодно глава государства утверждает решение на охрану государственной границы, а в ближайшие годы в Беларуси продолжится масштабная программа модернизации армии и пограничной службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основной акцент – на мобильность, современные средства наблюдения, беспилотные технологии и отечественный военно-промышленный комплекс. Особое внимание – южному и западному направлениям. Здесь строятся новые заставы, укрепрайоны, разворачиваются современные системы видеонаблюдения и сигнализации. По сути, пограничная служба сегодня – это уже высокотехнологичный первый эшелон безопасности страны. Именно в этот период усиления системы охраны рубежей по всей Беларуси сегодня приняли военную присягу более тысячи новобранцев органов пограничной службы. Впереди у них – профильная подготовка, освоение специальностей и служба на реальных участках государственной границы.

Произнести важные слова и принять на себя ответственность за безопасность рубежей страны. В Брестской крепости ряды защитников границы пополнили почти 250 новобранцев. Здесь слова присяги произнесли призывники Брестской пограничной группы имени Феликса Дзержинского. Быть преданными народу и защищать родную землю поклялись молодые люди, призванные из Минска, Брестской и Гомельской областей. Максим Докучиц, новобранец Брестской краснознаменной пограничной группы имени Ф.Э. Дзержинского:

Служба для меня – обязанный долг, который я должен принять, должен отслужить, в дальнейшем постараться остаться здесь. Потому что мне нравится военная служба. Я хочу просто стоять на границе и оберегать свой народ. Я скажу то, что на самом деле быть солдатом не так уж и сложно. Главное просто вести себя как человек, относиться ко всем по-человечески. Обстановка вокруг Беларуси спокойнее не становится – Лукашенко. Подробности здесь.