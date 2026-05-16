Слова, после которых начинается настоящая служба! Новобранцы погранслужбы Беларуси приняли присягу
Безопасность государственных рубежей сегодня – один из ключевых элементов национальной безопасности Беларуси. И речь уже не только о линии на карте, а о целой системе защиты страны – от инженерного укрепления границы до современных технологий и переоснащения подразделений.
Эти вопросы находятся на личном контроле Президента Александра Лукашенко. Ежегодно глава государства утверждает решение на охрану государственной границы, а в ближайшие годы в Беларуси продолжится масштабная программа модернизации армии и пограничной службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Основной акцент – на мобильность, современные средства наблюдения, беспилотные технологии и отечественный военно-промышленный комплекс. Особое внимание – южному и западному направлениям. Здесь строятся новые заставы, укрепрайоны, разворачиваются современные системы видеонаблюдения и сигнализации.
По сути, пограничная служба сегодня – это уже высокотехнологичный первый эшелон безопасности страны. Именно в этот период усиления системы охраны рубежей по всей Беларуси сегодня приняли военную присягу более тысячи новобранцев органов пограничной службы. Впереди у них – профильная подготовка, освоение специальностей и служба на реальных участках государственной границы.
Произнести важные слова и принять на себя ответственность за безопасность рубежей страны. В Брестской крепости ряды защитников границы пополнили почти 250 новобранцев. Здесь слова присяги произнесли призывники Брестской пограничной группы имени Феликса Дзержинского. Быть преданными народу и защищать родную землю поклялись молодые люди, призванные из Минска, Брестской и Гомельской областей.
Максим Докучиц, новобранец Брестской краснознаменной пограничной группы имени Ф.Э. Дзержинского:
Служба для меня – обязанный долг, который я должен принять, должен отслужить, в дальнейшем постараться остаться здесь. Потому что мне нравится военная служба. Я хочу просто стоять на границе и оберегать свой народ. Я скажу то, что на самом деле быть солдатом не так уж и сложно. Главное просто вести себя как человек, относиться ко всем по-человечески.
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Там, где сходятся границы сразу трех государств, сегодня стало на сто тридцать военнослужащих больше. Присягу приняли бойцы Гродненской пограничной группы. Церемония прошла у мемориала «Погибшим, но не побежденным воинам Белорусского пограничного округа». Впереди у бойцов – экзамены, после которых они разъедутся по заставам. Часть из них продолжит обучение по ключевым специальностям. От кинологов до мастеров технических средств охраны.
Более тысячи новобранцев пограничной службы Беларуси приняли присягу.
Сегодня граница – это больше чем просто черта на карте. Это передовая, где безопасность страны ежедневно проверяется на прочность. Воздушные угрозы, контрабанда, нарушители – здесь все решают секунды, точность и готовность действовать мгновенно. Именно поэтому пограничники остаются ключевым звеном в защите национальных интересов.
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