Более тысячи новобранцев пограничной службы Беларуси приняли присягу

16 мая более тысячи новобранцев официально вступили в ряды органов пограничной службы. Торжественные ритуалы прошли по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В воинской части в Дзержинске священную клятву произнесли более 110 парней. Строй защитников рубежей пополнили призывники из Минской, Витебской и Могилевской областей. Примечательно, что при отборе будущих бойцов традиционно учитывали их гражданские специальности. Это поможет молодым солдатам гораздо быстрее освоить все тонкости службы на заставах.

Леонид Конюшек, курсант учебного пункта группы материально-технического обеспечения пограничной службы Беларуси: Служба тут легкая, ничего страшного в ней нет. Приняли присягу. Как говорится, солдат должен стойко и мужественно переносить тяготы воинской службы. Скоро мы закончим обучение и попадем на границу. Я жду этого момента, чтобы начать защищать свое государство.

Максим Капуцкий, заместитель начальника Мозырского пограничного отряда:

Все военнослужащие зарекомендовали себя с положительной стороны, мотивированы для прохождения службы. С нашей стороны мы оказываем всяческую поддержку для того, чтобы служба проходила для них комфортно и они стали настоящими профессионалами своего дела.

Впереди у новобранцев напряженные армейские будни. Сначала они освоят профильную специальность инспектора, пройдут тактическую, огневую, медицинскую и строевую подготовку. Только после успешной сдачи экзаменов молодые бойцы отправятся на заставы для охраны государственной границы Беларуси.