Заседание Государственной пограничной комиссии состоялось в Минске

Обстановка на государственной границе и обеспечение ее безопасности остаются приоритетными задачами для страны. 21 января под председательством заместителя премьер-министра Беларуси Анатолия Сивака прошло заседание Государственной пограничной комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре внимания – выполнение поручений главы государства по наращиванию инженерной инфраструктуры на белорусско-украинском рубеже, строительство дорог и мостов, а также защита лесного фонда Полесского государственного радиационно-экологического заповедника от пожаров.

В работе комиссии участвовали руководители Госпогранкомитета, профильных министерств и представители Госсекретариата Совета безопасности. Особо отмечено, что в непростой внешнеполитической обстановке пограничные службы выполняют весь комплекс задач по охране границы, действуя в тесном взаимодействии с другими государственными структурами. Существенную поддержку оказывают и местные жители, включая добровольные дружины.

На ближайший период поставлена задача продолжить координацию работы подразделений Госпогранкомитета с органами власти на местах и областными исполнительными комитетами, чтобы обеспечить надежную охрану границы и безопасность страны в целом.