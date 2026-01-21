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Заседание Государственной пограничной комиссии состоялось в Минске

21 января 2026 17:15
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Обстановка на государственной границе и обеспечение ее безопасности остаются приоритетными задачами для страны. 21 января под председательством заместителя премьер-министра Беларуси Анатолия Сивака прошло заседание Государственной пограничной комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заседание Государственной пограничной комиссии состоялось в Минске-2

В центре внимания – выполнение поручений главы государства по наращиванию инженерной инфраструктуры на белорусско-украинском рубеже, строительство дорог и мостов, а также защита лесного фонда Полесского государственного радиационно-экологического заповедника от пожаров. 

В работе комиссии участвовали руководители Госпогранкомитета, профильных министерств и представители Госсекретариата Совета безопасности. Особо отмечено, что в непростой внешнеполитической обстановке пограничные службы выполняют весь комплекс задач по охране границы, действуя в тесном взаимодействии с другими государственными структурами. Существенную поддержку оказывают и местные жители, включая добровольные дружины.

На ближайший период поставлена задача продолжить координацию работы подразделений Госпогранкомитета с органами власти на местах и областными исполнительными комитетами, чтобы обеспечить надежную охрану границы и безопасность страны в целом.

# Государственная граница Беларуси # Госпогранкомитет

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