Чем уникальна выставка «Разам. Да 30-годдзя інстытута прэзідэнцтва» – поговорили с Глебом Отчиком

Еще одно культурное мероприятие, которое нельзя пропустить. В минском Дворце искусств проходит выставка «Разам. Да 30-годдзя інстытута прэзідэнцтва». В экспозиции представлены работы более 70 отечественных мастеров: живописцев, скульпторов, графиков. Эти деятели искусства в разные годы удостоенные разных премий, чьи произведения так или иначе отражают последние 30 лет истории независимой Беларуси.
Подробнее о выставке нам расскажет Глеб Отчик, председатель Белорусского союза художников.
Юрий Царев, ведущий:
Вот если брать работы, которые были созданы на тематику 30-летней давности, чем они отличаются от работ, которые отражают нынешнюю действительность?
Глеб Отчик, председатель Белорусского союза художников:
Вы знаете, тут собрано настолько уникально, то есть разные произведения, разных авторов, разные темы подняты. То есть тут и наши мемориалы, тут и наши современные авторы современной Беларуси, и современные темы отражены тут. От пейзажа до таких серьезных композиций, от керамики до текстиля. От мемориалов, которые посвящены, допустим, жертвам войны, до тех героев – митрополит Филарет, ну и так далее. То есть это действительно очень много работы. Мы планируем даже какой-то сделать альманах после этого, потому что действительно очень интересно, глубоко и есть чем гордиться. Вот когда мы это все собрали, мы поняли, что действительно, когда вот какой-то мемориал открывается, проходит 10 лет, немножко уже забывается. Его история, его пафосность. А когда вот в комплексе смотришь, гордость переполняет за нашу страну, за наших творцов.
Подробности в видео.