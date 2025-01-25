Чем уникальна выставка «Разам. Да 30-годдзя інстытута прэзідэнцтва» – поговорили с Глебом Отчиком

Глеб Отчик, председатель Белорусского союза художников:

Вы знаете, тут собрано настолько уникально, то есть разные произведения, разных авторов, разные темы подняты. То есть тут и наши мемориалы, тут и наши современные авторы современной Беларуси, и современные темы отражены тут. От пейзажа до таких серьезных композиций, от керамики до текстиля. От мемориалов, которые посвящены, допустим, жертвам войны, до тех героев – митрополит Филарет, ну и так далее. То есть это действительно очень много работы. Мы планируем даже какой-то сделать альманах после этого, потому что действительно очень интересно, глубоко и есть чем гордиться. Вот когда мы это все собрали, мы поняли, что действительно, когда вот какой-то мемориал открывается, проходит 10 лет, немножко уже забывается. Его история, его пафосность. А когда вот в комплексе смотришь, гордость переполняет за нашу страну, за наших творцов.

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