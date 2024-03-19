Во Дворце искусств откроется выставка живописи на тему освобождения Беларуси. Вход свободный

Белорусский союз художников к 80-летию освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков готовит несколько проектов. Выставка живописи, графики и скульптуры откроется во Дворце искусств завтра, 20 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь представят работы, посвященные теме геноцида белорусского народа и человеческой трагедии во время оккупации. Второй проект приурочен к дате освобождения. Авторы раскроют не только тему подвига солдата, но и представят осмысление одной из наиболее трагических страниц истории XX века.

Глеб Отчик, председатель Белорусского союза художников:

Круглая дата, мы особо тщательно подходим к ней, особо реализуем, заранее даем информацию и планируем эти проекты. Сегодня, если мы не будем знать эти трагические и не трагические странички нашего прошлого, то не сможем двигаться вперед.

Наталья Шарангович, первый заместитель председателя Белорусского союза художников:

То количество работ, которое было создано и ветеранами войны, и детьми войны уже после нее, но на тему войны, которые хранятся у нас в фондах, других музеях и о которых мы много говорим и знаем, нас обязывает вернуться к этой теме. Мы, в принципе, периодически к ней возвращаемся. Но в этом году мы бы хотели сделать несколько масштабных проектов. Надеюсь, они понравятся жителями нашего города и вообще Беларуси.