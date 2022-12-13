Новости экономики на РТР-Беларусь за 13.12.2022

Новости Беларуси. Какие меры по поддержке туристической индустрии вступят в силу в Беларуси с 1 января? Как обстояли дела на столичном рынке недвижимости в ноябре? И какой новый белорусско-российский проект презентовали в России? Подробности в экономическом блоке в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь.

Белорусское правительство приняло ряд мер по поддержке туриндустрии Соответствующее постановление вступит в силу 1 января. Одновременно с этим документом начнут действовать новый закон о туризме и правила оказания туруслуг, которые принесут в эту сферу ряд изменений. В Беларуси будут создаваться инфоцентры, которые займутся популяризацией отдыха в нашей стране, налаживанием контактов с субъектами туриндустрии, развитием туристического потенциала страны и многим другим. Создавать такие центры смогут исполкомы, организации, физлица и предприниматели. Изменятся подходы и к туристическим зонам. Теперь они будут создаваться на основе предложений властей, деловых кругов и граждан. Границы таких зон будут строго определены, а расположенные на их территории ресурсы будут развивать по определенному плану. Кроме того, Совмин откорректировал правила аттестации для экскурсоводов и гидов. Для них определен список уголовных и административных статей, привлечение по которым закрывает для людей дорогу в профессию.

В ноябре в белорусской столице увеличилось количество сделок по купле-продаже квартир Было заключено более 1 400 таких договоров, это на 5 % больше, чем в октябре. Что касается цен на столичную недвижимость, стоимость квадратного метра второй месяц продолжает медленно снижаться. В прошлом месяце за квадрат просили в среднем чуть больше 1 300 долларов. Средняя цена однокомнатных квартир в последние несколько недель осени почти не изменилась. Стоимость двушек прибавила менее 0,5 %, а вот трешки незначительно, но подешевели. Цена четырехкомнатных апартаментов упала более чем на четыре процентных пункта. Наибольшим спросом пользовались традиционно одно- и двухкомнатные квартиры.

До Нового года в Нижегородской области выйдет новая модель трамвая «Минин». Такое название получила белорусско-российская модель трамвая, собранная на совместном предприятии в Нижегородской области. Новинку презентовали в России. Планируется, что до Нового года новый транспорт выйдет на маршрут в региональном центре. Проект уникален как минимум из-за сроков реализации: его запуск был согласован во время визита делегации из Нижнего Новгорода в Беларусь в мае 2022-го, а уже через полгода выпустили готовый продукт. Трамвай на 93 % импортозамещенный. Макет разработали на минском заводе «Белкоммунмаш», здесь же производят каркасы и основной элемент ходовой части. В салоне нового трамвая предусмотрены USB-разъемы, места для инвалидов, площадка для перевозки велосипеда или домашних животных. После осмотра новинки глава региона и посол Беларуси в России подписали дорожную карту по аграрному и промышленному сотрудничеству на 2023 год. И в заключение о результатах валютных торгов.