В Нижегородской области взорван автомобиль политика и писателя Захара Прилепина

Машина сопредседателя партии «Справедливая Россия – За правду» Захара Прилепина взорвалась на дороге в Нижегородской области. В результате произошедшего взрыва погиб водитель, пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что взрыв произошел на трассе в Борском районе, после чего к месту инцидента отправились сотрудники экстренных служб, полиции и Следственного комитета. Изначально сообщалось, что Прилепин ранен, однако в пресс-службе политика заявили, что он не пострадал. В настоящее время выясняются все причины и детали происшествия.

Также губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утверждает, что с Прилепиным все нормально. Правоохранительными структурами предпринимаются следственные мероприятия с целью выяснения всех подробностей инцидента.