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В Минске к открытию готовят школу в микрорайоне Лебяжий

23 мая 2024 18:53
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С бассейном, футбольным полем и спортивным городком. В Минске к открытию готовится школа в микрорайоне Лебяжий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске к открытию готовят школу в микрорайоне Лебяжий-1

Уже в новом учебном году она примет более тысячи учеников. В учреждении образования два учебных корпуса и библиотека, различные творческие студии и мастерские. В аквацентре будут созданы все условия для тренировок юных пловцов. Есть трибуны для зрителей на сто мест. С заботой о здоровье и комфорте детей – там же благоустраивают прилегающую территорию.

В Минске к открытию готовят школу в микрорайоне Лебяжий-4

Андрей Гурьев, производитель работ СУ-16 ОАО «Стройтрест № 1»:
Строительство идет на завершающую стадию. Выполнена чистовая отделка учебных корпусов, в которых уже смонтировано 95 % мебели. Сейчас будем отдавать первый блок под заселение, тоже мебель. И будем уже ждать школьников. Также выполняются работы по устройству планировки, грунта вокруг объекта и устройству дорожек.

В Минске к открытию готовят школу в микрорайоне Лебяжий-7

Глеб Лавринович, заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:
В ней будет все необходимое оборудование, которое отвечает современным тенденциям и трендам в сфере образования. Речь идет и о компьютерных классах. Кроме того, будет современная материальная база спортивная. В школе будет два спортивных зала: большой и малый. Кроме того, будет размещен тренажерный зал. Также на прилегающей территории будет достаточно большое количество многофункциональных площадок, которые также можно будет использовать в учебном процессе.

В Минске к открытию готовят школу в микрорайоне Лебяжий-10

Помимо новой школы в микрорайоне Лебяжий, в сентябре ожидаются и другие открытия. Примет своих первых воспитанников детский сад во Фрунзенском районе. Продолжается строительство других дошкольных учреждений. А новую школу возводят в микрорайоне Минск-Мир.

# Школы в Беларуси # общество # Глеб Лавринович

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