В Минске к открытию готовят школу в микрорайоне Лебяжий

С бассейном, футбольным полем и спортивным городком. В Минске к открытию готовится школа в микрорайоне Лебяжий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Уже в новом учебном году она примет более тысячи учеников. В учреждении образования два учебных корпуса и библиотека, различные творческие студии и мастерские. В аквацентре будут созданы все условия для тренировок юных пловцов. Есть трибуны для зрителей на сто мест. С заботой о здоровье и комфорте детей – там же благоустраивают прилегающую территорию.

Андрей Гурьев, производитель работ СУ-16 ОАО «Стройтрест № 1»:

Строительство идет на завершающую стадию. Выполнена чистовая отделка учебных корпусов, в которых уже смонтировано 95 % мебели. Сейчас будем отдавать первый блок под заселение, тоже мебель. И будем уже ждать школьников. Также выполняются работы по устройству планировки, грунта вокруг объекта и устройству дорожек.

Глеб Лавринович, заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:

В ней будет все необходимое оборудование, которое отвечает современным тенденциям и трендам в сфере образования. Речь идет и о компьютерных классах. Кроме того, будет современная материальная база спортивная. В школе будет два спортивных зала: большой и малый. Кроме того, будет размещен тренажерный зал. Также на прилегающей территории будет достаточно большое количество многофункциональных площадок, которые также можно будет использовать в учебном процессе.