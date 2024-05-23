В Минске к открытию готовят школу в микрорайоне Лебяжий

С бассейном, футбольным полем и спортивным городком. В Минске к открытию готовится школа в микрорайоне Лебяжий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
С бассейном, футбольным полем и спортивным городком. В Минске к открытию готовится школа в микрорайоне Лебяжий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Уже в новом учебном году она примет более тысячи учеников. В учреждении образования два учебных корпуса и библиотека, различные творческие студии и мастерские. В аквацентре будут созданы все условия для тренировок юных пловцов. Есть трибуны для зрителей на сто мест. С заботой о здоровье и комфорте детей – там же благоустраивают прилегающую территорию.
Андрей Гурьев, производитель работ СУ-16 ОАО «Стройтрест № 1»:
Строительство идет на завершающую стадию. Выполнена чистовая отделка учебных корпусов, в которых уже смонтировано 95 % мебели. Сейчас будем отдавать первый блок под заселение, тоже мебель. И будем уже ждать школьников. Также выполняются работы по устройству планировки, грунта вокруг объекта и устройству дорожек.
Глеб Лавринович, заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:
В ней будет все необходимое оборудование, которое отвечает современным тенденциям и трендам в сфере образования. Речь идет и о компьютерных классах. Кроме того, будет современная материальная база спортивная. В школе будет два спортивных зала: большой и малый. Кроме того, будет размещен тренажерный зал. Также на прилегающей территории будет достаточно большое количество многофункциональных площадок, которые также можно будет использовать в учебном процессе.
Помимо новой школы в микрорайоне Лебяжий, в сентябре ожидаются и другие открытия. Примет своих первых воспитанников детский сад во Фрунзенском районе. Продолжается строительство других дошкольных учреждений. А новую школу возводят в микрорайоне Минск-Мир.