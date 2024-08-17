В Лебяжьем к открытию готовится новая школа – посмотрели, как там внутри

В Минске к открытию готовится школа в жилом районе Лебяжий. 1 сентября ребята встретят в новом учреждении, сообщили в программе «Новое утро».

Технологичное оборудование, современные классы, библиотека и спортивные площадки. Особое внимание уделили и обустройству физкультурно-оздоровительного комплекса в здании.

Он состоит из просторного бассейна с трибунами на 100 мест, спортзалов и помещений для занятий хореографией, гимнастикой и ритмикой.

Глеб Лавринович, заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:

В ней будет все необходимое оборудование, которое отвечает современным тенденциям и трендам в сфере образования. Речь идет и о компьютерных классах. Кроме того, будет современная материально-спортивная база. В школе будет два спортивных зала, большой и малый. Кроме того, будет размещен тренажерный зал. Также на прилегающей территории будет достаточно большое количество многофункциональных площадок, которые также можно будет использовать в учебном процессе.

Вокруг школы предусмотрена зона отдыха с несколькими площадками, там ребята смогут поиграть в волейбол, баскетбол и мини-футбол, подготовлен и участок для изучения правил дорожного движения.

Территория просторная. Есть площадка как для детей младших классов, так и для учащихся постарше. Появления новой школы ожидали многие семьи микрорайона Лебяжий. Жилая территория густонаселенная, поэтому работу над учреждением образования начали в конце 2022 года.