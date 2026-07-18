Ссузы начали прием документов – какие профессии самые популярные и что в топе новинок?

18 июля свои двери для абитуриентов открыли приемные комиссии ссузов по всей стране. Уже появились и первые конкурсные цифры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минском государственном колледже цифровых технологий только за первые часы на специальность «Техническая эксплуатация мехатронных систем электронного производства» подали 28 заявлений.

Белорусская молодежь все чаще делает выбор в пользу среднего специального образования, ведь это возможность получить практические навыки и быстро выйти на рынок труда.