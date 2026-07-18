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Ссузы начали прием документов – какие профессии самые популярные и что в топе новинок?

18 июля 2026 17:02
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18 июля свои двери для абитуриентов открыли приемные комиссии ссузов по всей стране. Уже появились и первые конкурсные цифры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минском государственном колледже цифровых технологий только за первые часы на специальность «Техническая эксплуатация мехатронных систем электронного производства» подали 28 заявлений.

Белорусская молодежь все чаще делает выбор в пользу среднего специального образования, ведь это возможность получить практические навыки и быстро выйти на рынок труда.

Какие профессии наиболее востребованы и что в топе новинок, разбирались наши корреспонденты.

Ссузы начали прием документов – какие профессии самые популярные и что в топе новинок?-2

В Минском государственном колледже цифровых технологий сегодня многолюдно. В воздухе атмосфера предвкушения и легкого волнения. Абитуриенты и родители заполняют бланки, изучают списки специальностей, обсуждают проходные баллы прошлого года и новшества. В этом году колледж увеличил набор на технические специальности и планирует принять около 200 человек.

Ссузы начали прием документов – какие профессии самые популярные и что в топе новинок?-4

Георгий Козел, директор Минского государственного колледжа цифровых технологий:
В этом году мы скорректировали набор именно в направлениях, которые определены приоритетами программы социально-экономического развития. Это цифровая трансформация нашего общества и роботизация. К концу пятилетки практически в 10 раз в стране должно быть увеличено внедрение роботизированных станций и роботов в промышленное производство, в жизнь. И это наш конек, поэтому мы на технические специальности набор увеличили.

Приемные комиссии работают почти в 200 колледжах Беларуси. Всего учреждения среднего специального образования планируют принять около 39 тысяч абитуриентов, большинство мест бюджетные.

Ссузы начали прием документов – какие профессии самые популярные и что в топе новинок?-6

Александр Баханович, первый заместитель министра образования Беларуси:
Основные направления – инженерно-технические специальности, педагогические, медицинские, аграрного профиля, то есть те направления, в которых нуждается экономика нашей страны и ждет самых лучших специалистов.

Далее смотрите в видео.

# Образование в Беларуси # Георгий Козел

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