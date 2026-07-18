Ссузы начали прием документов – какие профессии самые популярные и что в топе новинок?
18 июля свои двери для абитуриентов открыли приемные комиссии ссузов по всей стране. Уже появились и первые конкурсные цифры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Минском государственном колледже цифровых технологий только за первые часы на специальность «Техническая эксплуатация мехатронных систем электронного производства» подали 28 заявлений.
Белорусская молодежь все чаще делает выбор в пользу среднего специального образования, ведь это возможность получить практические навыки и быстро выйти на рынок труда.
Какие профессии наиболее востребованы и что в топе новинок, разбирались наши корреспонденты.
В Минском государственном колледже цифровых технологий сегодня многолюдно. В воздухе атмосфера предвкушения и легкого волнения. Абитуриенты и родители заполняют бланки, изучают списки специальностей, обсуждают проходные баллы прошлого года и новшества. В этом году колледж увеличил набор на технические специальности и планирует принять около 200 человек.
Георгий Козел, директор Минского государственного колледжа цифровых технологий:
В этом году мы скорректировали набор именно в направлениях, которые определены приоритетами программы социально-экономического развития. Это цифровая трансформация нашего общества и роботизация. К концу пятилетки практически в 10 раз в стране должно быть увеличено внедрение роботизированных станций и роботов в промышленное производство, в жизнь. И это наш конек, поэтому мы на технические специальности набор увеличили.
Приемные комиссии работают почти в 200 колледжах Беларуси. Всего учреждения среднего специального образования планируют принять около 39 тысяч абитуриентов, большинство мест бюджетные.
Александр Баханович, первый заместитель министра образования Беларуси:
Основные направления – инженерно-технические специальности, педагогические, медицинские, аграрного профиля, то есть те направления, в которых нуждается экономика нашей страны и ждет самых лучших специалистов.
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