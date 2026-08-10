От союзной интеграции до глобальных угроз: Зюганов поделился подробностями переговоров с Лукашенко
Курс на укрепление союзной интеграции, развитие межпартийного взаимодействия и верность исторической памяти. Эти темы обсуждали во время встречи Александр Лукашенко и председатель Центрального комитета Коммунистической партии России, руководитель фракции КПРФ в Государственной думе Геннадий Зюганов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Разговор начался с торжественной и знаковой церемонии. Геннадий Зюганов вручил Александру Лукашенко Ленинскую премию ЦК КПРФ.
Президенту Беларуси вручена Ленинская премия ЦК КПРФ.
Александр Лукашенко удостоен диплома и почетного нагрудного знака. Решение о присуждении награды белорусскому лидеру было принято в 2024 году. Наш Президент удостоен премии за неустанную и последовательную деятельность по утверждению идей справедливого многополярного мира и вклад в расширение практики его формирования, постоянные усилия по укреплению Союзного государства, личное участие в сохранении исторического наследия и ценностей советской эпохи, важную роль в укреплении дружбы и братства народов двух стран.
Как подчеркнул Геннадий Зюганов: под руководством Александра Лукашенко в Беларуси взяли лучшее из советской эпохи и удвоили свой потенциал. Саму Ленинскую премию ЦК КПРФ официально возродили в 2017 году. За это время высокой награды были удостоены 45 лауреатов. Президент Беларуси поблагодарил гостя, отметив особую важность личной встречи для обсуждения самых актуальных вопросов.
Глава государства и лидер КПРФ обсудили ряд тем – от развития сельского хозяйства до итогов недавней командировки Президента Беларуси в Россию и Китай. Российский гость оценил успехи Минска в агропромышленном комплексе и машиностроении, спорте и науке. Отдельно Геннадий Зюганов отметил грамотные решения Беларуси в области миграционной политики и подчеркнул, что российским коллегам есть чему поучиться у белорусов.
Во время разговора обсуждалась и острая международная повестка. По итогам встречи Геннадий Зюганов заявил, что в эпоху глобальных потрясений проводить независимый курс могут только умные, сильные и успешные государства – и здесь Республика Беларусь является безусловным ориентиром.
Геннадий Зюганов, председатель Центрального комитета Коммунистической партии России, руководитель фракции КПРФ в Государственной думе России:
Сейчас в мире накопилось три проблемы, которые касаются каждого из нас. Где бы мы ни жили, в какой партии ни состояли, каким бы богам ни поклонялись. Первая – это война. Не применяется пока только ядерное оружие. Я испытывал ядерное, химическое, биологическое. И знаю, что такое война. Был на пяти войнах только на одном Кавказе.
Вторая проблема – экология. Вы видите, во что превратили планету и как она мстит нам за наше неумное отношение к ней. И третья – неуправляемый искусственный интеллект. Все три проблемы обсуждаются в академиях, на международных форумах, недавно в Давосе. Так вот, мы обсудили все, что касается, прежде всего, мира на нашей многострадальной земле.
Сейчас главный вопрос. И решить его можно только одним способом. Еще в большой войне без союзников никто никогда никого не побеждал. Вот для нас главный союзник – Беларусь. Главное международное изобретение Президента Путина и Председателя Си Цзиньпина – это БРИКС и ШОС. И в рамках этих объединений можно решить проблемы, накопить тот капитал и обуздать англосаксов, которые вознамерились снова командовать всем миром.
Подводя итоги встречи во Дворце Независимости, Геннадий Зюганов подчеркнул, что остался удовлетворен не только беседой с Александром Лукашенко, но и дружеским отношением.