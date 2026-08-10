От союзной интеграции до глобальных угроз: Зюганов поделился подробностями переговоров с Лукашенко

Курс на укрепление союзной интеграции, развитие межпартийного взаимодействия и верность исторической памяти. Эти темы обсуждали во время встречи Александр Лукашенко и председатель Центрального комитета Коммунистической партии России, руководитель фракции КПРФ в Государственной думе Геннадий Зюганов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разговор начался с торжественной и знаковой церемонии. Геннадий Зюганов вручил Александру Лукашенко Ленинскую премию ЦК КПРФ. Президенту Беларуси вручена Ленинская премия ЦК КПРФ. Александр Лукашенко удостоен диплома и почетного нагрудного знака. Решение о присуждении награды белорусскому лидеру было принято в 2024 году. Наш Президент удостоен премии за неустанную и последовательную деятельность по утверждению идей справедливого многополярного мира и вклад в расширение практики его формирования, постоянные усилия по укреплению Союзного государства, личное участие в сохранении исторического наследия и ценностей советской эпохи, важную роль в укреплении дружбы и братства народов двух стран. Как подчеркнул Геннадий Зюганов: под руководством Александра Лукашенко в Беларуси взяли лучшее из советской эпохи и удвоили свой потенциал. Саму Ленинскую премию ЦК КПРФ официально возродили в 2017 году. За это время высокой награды были удостоены 45 лауреатов. Президент Беларуси поблагодарил гостя, отметив особую важность личной встречи для обсуждения самых актуальных вопросов.

Глава государства и лидер КПРФ обсудили ряд тем – от развития сельского хозяйства до итогов недавней командировки Президента Беларуси в Россию и Китай. Российский гость оценил успехи Минска в агропромышленном комплексе и машиностроении, спорте и науке. Отдельно Геннадий Зюганов отметил грамотные решения Беларуси в области миграционной политики и подчеркнул, что российским коллегам есть чему поучиться у белорусов. Во время разговора обсуждалась и острая международная повестка. По итогам встречи Геннадий Зюганов заявил, что в эпоху глобальных потрясений проводить независимый курс могут только умные, сильные и успешные государства – и здесь Республика Беларусь является безусловным ориентиром.