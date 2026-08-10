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От союзной интеграции до глобальных угроз: Зюганов поделился подробностями переговоров с Лукашенко

10 августа 2026 13:38
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Курс на укрепление союзной интеграции, развитие межпартийного взаимодействия и верность исторической памяти. Эти темы обсуждали во время встречи Александр Лукашенко и председатель Центрального комитета Коммунистической партии России, руководитель фракции КПРФ в Государственной думе Геннадий Зюганов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От союзной интеграции до глобальных угроз: Зюганов поделился подробностями переговоров с Лукашенко-2

Разговор начался с торжественной и знаковой церемонии. Геннадий Зюганов вручил Александру Лукашенко Ленинскую премию ЦК КПРФ.

Президенту Беларуси вручена Ленинская премия ЦК КПРФ.

Александр Лукашенко удостоен диплома и почетного нагрудного знака. Решение о присуждении награды белорусскому лидеру было принято в 2024 году. Наш Президент удостоен премии за неустанную и последовательную деятельность по утверждению идей справедливого многополярного мира и вклад в расширение практики его формирования, постоянные усилия по укреплению Союзного государства, личное участие в сохранении исторического наследия и ценностей советской эпохи, важную роль в укреплении дружбы и братства народов двух стран.

Как подчеркнул Геннадий Зюганов: под руководством Александра Лукашенко в Беларуси взяли лучшее из советской эпохи и удвоили свой потенциал. Саму Ленинскую премию ЦК КПРФ официально возродили в 2017 году. За это время высокой награды были удостоены 45 лауреатов. Президент Беларуси поблагодарил гостя, отметив особую важность личной встречи для обсуждения самых актуальных вопросов.

От союзной интеграции до глобальных угроз: Зюганов поделился подробностями переговоров с Лукашенко-4

Глава государства и лидер КПРФ обсудили ряд тем – от развития сельского хозяйства до итогов недавней командировки Президента Беларуси в Россию и Китай. Российский гость оценил успехи Минска в агропромышленном комплексе и машиностроении, спорте и науке. Отдельно Геннадий Зюганов отметил грамотные решения Беларуси в области миграционной политики и подчеркнул, что российским коллегам есть чему поучиться у белорусов. 

Во время разговора обсуждалась и острая международная повестка. По итогам встречи Геннадий Зюганов заявил, что в эпоху глобальных потрясений проводить независимый курс могут только умные, сильные и успешные государства – и здесь Республика Беларусь является безусловным ориентиром.

От союзной интеграции до глобальных угроз: Зюганов поделился подробностями переговоров с Лукашенко-6

Геннадий Зюганов, председатель Центрального комитета Коммунистической партии России, руководитель фракции КПРФ в Государственной думе России:
Сейчас в мире накопилось три проблемы, которые касаются каждого из нас. Где бы мы ни жили, в какой партии ни состояли, каким бы богам ни поклонялись. Первая – это война. Не применяется пока только ядерное оружие. Я испытывал ядерное, химическое, биологическое. И знаю, что такое война. Был на пяти войнах только на одном Кавказе. 

Вторая проблема – экология. Вы видите, во что превратили планету и как она мстит нам за наше неумное отношение к ней. И третья – неуправляемый искусственный интеллект. Все три проблемы обсуждаются в академиях, на международных форумах, недавно в Давосе. Так вот, мы обсудили все, что касается, прежде всего, мира на нашей многострадальной земле. 

Сейчас главный вопрос. И решить его можно только одним способом. Еще в большой войне без союзников никто никогда никого не побеждал. Вот для нас главный союзник – Беларусь. Главное международное изобретение Президента Путина и Председателя Си Цзиньпина – это БРИКС и ШОС. И в рамках этих объединений можно решить проблемы, накопить тот капитал и обуздать англосаксов, которые вознамерились снова командовать всем миром.

Подводя итоги встречи во Дворце Независимости, Геннадий Зюганов подчеркнул, что остался удовлетворен не только беседой с Александром Лукашенко, но и дружеским отношением.

# Александр Лукашенко # Геннадий Зюганов

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