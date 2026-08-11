Александр Лукашенко и Геннадий Зюганов сверили часы по всей союзной повестке: от развития межпартийного взаимодействия до вопросов безопасности. По итогам встречи российский политик заявил, что в эпоху глобальных потрясений проводить независимый курс могут только умные, сильные и успешные государства. И здесь наша страна – безусловный ориентир.

Белорусского лидера отметили за укрепление Союзного государства, верность историческому наследию и развитие идеи многополярного мира. Напомним, саму Ленинскую премию официально возродили в 2017 году. За это время высокой награды удостоены 45 лауреатов. Президент Беларуси поблагодарил гостя, отметив особую важность личной встречи для обсуждения самых актуальных вопросов.

После этого рабочий визит лидера Коммунистической партии России продолжился поездкой по Минской области. В центре внимания – агропромышленный сектор Смолевичского района. Геннадий Зюганов оценил масштабы белорусской уборочной кампании, пообщался с механизаторами и ознакомился с возможностями сельхозпредприятия «Шипяны – АСК». Как заявил политик после осмотра сельхозугодий, Беларусь регулярно демонстрирует образцовые результаты. Геннадий Зюганов особо отметил высокую культуру земледелия и назвал урожай кукурузы рекордным.

Геннадий Зюганов, председатель Центрального комитета Коммунистической партии России, руководитель фракции КПРФ в Государственной думе России:

Первое и главное: у вас агропромышленный комплекс всегда был абсолютно приоритетным. Мы у вас учились и, должен сказать, продолжаем учиться. Придорожные полосы все обработаны, поля чистые, кукуруза стоит стеной. Вот на этом поле получают по 80 центнеров, местные семена – и урожай вообще рекордный, мировой. Для меня это очень приятно и близко, потому что моя родная Орловская и Брестская – побратимы. И мы друг друга поддержим.

Но у меня на Орловщине в прошлом году выращен рекордный урожай в стране. У нас часть районов – черноземы, а в основном такая же почва. Все песчаники, подзолы, суглинки. Мы на круг получили 56 центнеров пшеницы и 100 центнеров кукурузы. Вот у вас похожий урожай, но вы его уже получаете в последние годы практически регулярно. У нас совхоз имени Ленина – один из лучших в Подмосковье. Мы у вас покупаем семенной материал и посевной для клубники. Купили на 40 гектаров, почти 40 миллионов. Она у нас в этом году дала почти 1000 центнеров.

Также Геннадий Зюганов почтил память героев Великой Отечественной войны. Вместе с председателем Минского облисполкома Алексеем Кушнаренко лидер КПРФ возложил цветы к Кургану Славы.