Зюганов про земледелие Беларуси: мы у вас учились и, должен сказать, продолжаем учиться
Промышленная кооперация, миграционная политика, безопасность, наука и сельское хозяйство. 10 августа во Дворце Независимости Александр Лукашенко провел встречу с председателем Центрального комитета Коммунистической партии России Геннадием Зюгановым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стороны обсудили широкий спектр актуальных вопросов, касающихся как внутренней политики Союзного государства, так и глобальных вызовов. Диалог начался с торжественной и знаковой церемонии. Геннадий Зюганов вручил Александру Лукашенко Ленинскую премию ЦК КПРФ.
Президенту Беларуси вручена Ленинская премия ЦК КПРФ.
Белорусского лидера отметили за укрепление Союзного государства, верность историческому наследию и развитие идеи многополярного мира. Напомним, саму Ленинскую премию официально возродили в 2017 году. За это время высокой награды удостоены 45 лауреатов. Президент Беларуси поблагодарил гостя, отметив особую важность личной встречи для обсуждения самых актуальных вопросов.
О чем говорили Лукашенко и Зюганов? Подробности встречи.
Александр Лукашенко и Геннадий Зюганов сверили часы по всей союзной повестке: от развития межпартийного взаимодействия до вопросов безопасности. По итогам встречи российский политик заявил, что в эпоху глобальных потрясений проводить независимый курс могут только умные, сильные и успешные государства. И здесь наша страна – безусловный ориентир.
После этого рабочий визит лидера Коммунистической партии России продолжился поездкой по Минской области. В центре внимания – агропромышленный сектор Смолевичского района. Геннадий Зюганов оценил масштабы белорусской уборочной кампании, пообщался с механизаторами и ознакомился с возможностями сельхозпредприятия «Шипяны – АСК». Как заявил политик после осмотра сельхозугодий, Беларусь регулярно демонстрирует образцовые результаты. Геннадий Зюганов особо отметил высокую культуру земледелия и назвал урожай кукурузы рекордным.
Геннадий Зюганов, председатель Центрального комитета Коммунистической партии России, руководитель фракции КПРФ в Государственной думе России:
Первое и главное: у вас агропромышленный комплекс всегда был абсолютно приоритетным. Мы у вас учились и, должен сказать, продолжаем учиться. Придорожные полосы все обработаны, поля чистые, кукуруза стоит стеной. Вот на этом поле получают по 80 центнеров, местные семена – и урожай вообще рекордный, мировой. Для меня это очень приятно и близко, потому что моя родная Орловская и Брестская – побратимы. И мы друг друга поддержим.
Но у меня на Орловщине в прошлом году выращен рекордный урожай в стране. У нас часть районов – черноземы, а в основном такая же почва. Все песчаники, подзолы, суглинки. Мы на круг получили 56 центнеров пшеницы и 100 центнеров кукурузы. Вот у вас похожий урожай, но вы его уже получаете в последние годы практически регулярно. У нас совхоз имени Ленина – один из лучших в Подмосковье. Мы у вас покупаем семенной материал и посевной для клубники. Купили на 40 гектаров, почти 40 миллионов. Она у нас в этом году дала почти 1000 центнеров.
Также Геннадий Зюганов почтил память героев Великой Отечественной войны. Вместе с председателем Минского облисполкома Алексеем Кушнаренко лидер КПРФ возложил цветы к Кургану Славы.