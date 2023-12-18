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«Страха нет, мы готовы!» Члены общественных объединений будут наблюдателями на выборах депутатов

18 декабря 2023 17:33
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Новости Беларуси. Электоральная кампания входит в активную фазу. С 17 декабря стартовала процедура выдвижения кандидатов. Как готовятся организаторы к обновленной процедуре? Что говорит научная социология? Как отличить правду от данных вбросов и почему эти выборы имеют цепную реакцию? Ответы на вопросы в 18:30 на площадке ток-шоу «По существу» искали ведущие и эксперты.

Кирилл Казаков, СТВ:
Я знаю, что общественные объединения будут в качестве наблюдателей работать. Поменялось ли что-то по сравнению с предыдущей кампанией?

«Страха нет, мы готовы!» Члены общественных объединений будут наблюдателями на выборах депутатов-1

Галина Гузовская, председатель Центральной районной организации Минска РОО «Белая Русь»:
Прошла определенная эволюция. Мы здесь говорим с коллегами и о лидерах общественного мнения, и о тех людях, которые будут выдвинуты в состав участковых комиссий в последующем. Конечно, это наши проверенные люди: и временем, и в своей профессиональной деятельности, и в общественной активности.

Кирилл Казаков:
Страха нет?

Галина Гузовская:
Абсолютно никакого страха нет. Мы готовы.

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# Выборы в Беларуси # общество # Кирилл Казаков # Галина Гузовская

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