«Страха нет, мы готовы!» Члены общественных объединений будут наблюдателями на выборах депутатов

Новости Беларуси. Электоральная кампания входит в активную фазу. С 17 декабря стартовала процедура выдвижения кандидатов. Как готовятся организаторы к обновленной процедуре? Что говорит научная социология? Как отличить правду от данных вбросов и почему эти выборы имеют цепную реакцию? Ответы на вопросы в 18:30 на площадке ток-шоу «По существу» искали ведущие и эксперты.

Кирилл Казаков, СТВ:

Я знаю, что общественные объединения будут в качестве наблюдателей работать. Поменялось ли что-то по сравнению с предыдущей кампанией?